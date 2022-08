Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Veretout dévoile les dessous de son transfert

Publié le 9 août 2022 à 21h15 par La rédaction

Désormais officiellement un joueur de l’OM il y a quelques jours, Jordan Veretout a disputé ses premières minutes sous le maillot phocéen lors de la première journée de Ligue 1. Dans un entretien accordé à son club, il est revenu sur les coulisses de son arrivée à Marseille.

L’Olympique de Marseille a trouvé son milieu de terrain. Après plusieurs jours de négociations, Jordan Veretout s’est officiellement engagé en faveur de l’OM, en provenance de l’AS Roma. L’international français a d’ailleurs disputé ses premières minutes sous le maillot phocéen face au Stade de Reims, à l’occasion de la victoire 4-1 de son équipe. Interrogé ce mardi sur son arrivée à Marseille, le milieu de terrain de l'OM s’est livré sur les coulisses de son transfert.

« J’ai joué avec des joueurs en Italie »

Dans un entretien accordé au site officiel de l’OM, Jordan Veretout a annoncé qu’il avait discuté avec quelques joueurs d'Igor Tudor avant de signer en faveur du club marseillais. « Si j’ai parlé avec quelques joueurs de l’OM avant de venir ? Oui, j’ai des amis. J’ai joué avec des joueurs en Italie. J’ai parlé aussi avec des joueurs français. Je suis content de les retrouver ».

« C’était important pour moi de revenir en France »