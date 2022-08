Foot - Mercato

Alexis Sanchez, Navas, Gerson… Toutes les infos mercato du 9 août

Publié le 9 août 2022 à 20h02 par La rédaction mis à jour le 9 août 2022 à 22h03

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Keylor Navas va signer au Napoli

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas devrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Alors que Fabian Ruiz serait sur le point de rejoindre Paris, le Costaricien devrait faire le chemin inverse pour s'engager en faveur du Napoli. En effet, Keylor Navas devrait finir par rejoindre les Azzurri cet été.

Le Milan AC entre en scène pour Gerson

Après son clash avec Igor Tudor, Gerson pourrait quitter l'OM lors de ce mercato estival. Une information qui n'aurait pas échappée au Milan AC. En effet, les Rossoneri verraient d'un bon oeil l'idée de recruter Gerson lors de cette fenêtre de transferts. Ainsi, le club lombard suivrait de près la situation du Brésilien.



Jordan Veretout explique son transfert à l'OM

Il y a quelques jours, l'OM a officialisé le transfert de Jordan Veretout. Interrogé ce mardi, l'ancien milieu de terrain de l'AS Rome a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre Marseille cet été : « C’était important pour moi de revenir en France. L’OM c’est le plus grand club français. Il m’a ouvert ses portes et je voulais venir ici. (…) Je reviens en France avec beaucoup d’envie et beaucoup de choses à apporter. Je suis très content d’être ici aujourd’hui » .



Alexis Sanchez arrive à l'OM

Libre de tout contrat, Alexis Sanchez serait sur le point de s'engager en faveur de l'OM d'Igor Tudor. En effet, l'attaquant chilien serait attendu à Marseille ce mardi soir, et ce, pour passer sa visite médicale ce mercredi et signer un contrat de deux ans avec le club phocéen.



Valentin Rongier jette un froid sur son avenir

Malgré son statut de capitaine pour le premier match de l'OM en Ligue 1, Valentin Rongier est conscient qu'il pourrait changer de club cet été, comme il l'a reconnu lui-même. « Si je reste cette saison ? Je n'aime pas faire de la langue de bois donc je ne peux pas vous dire que c'est sûr à 100%. Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait » , a confié Valentin Rongier au micro de Prime Video .



EXCLU : Brest fait le forcing pour Slimani

Aujourd'hui au Sporting Portugal, Islam Slimani a la cote en Ligue 1, où il a déjà joué avec l'AS Monaco. Et selon les informations du 10sport.com , c'est Brest qui s'intéresse à l'international algérien. A la recherche d'un buteur sur ce mercato, les Bretons sont sur les traces de Slimani. Un dossier qui s'annonce toutefois complexe, notamment d'un point de vue financier.



OM : Un incroyable coup de tonnerre annoncé pour Alexis Sanchez

Désormais libre de tout contrat, Alexis Sanchez est annoncé tout proche d'une arrivée à l'OM. Et si le Chilien ne venait finalement pas sur la Canebière ? En Turquie, on croit savoir que Sanchez pourrait débarquer du côté de Galatasaray. le club stambouliote aurait lancé les grandes manoeuvres pour convaincre l'ancien joueur de l'Inter Milan et selon les informations de Hurriyet , cela pourrait bien faire mouche.



PSG : Un transfert imminent pour Skriniar ? La réponse

Toujours à la recherche d'un défenseur central sur ce mercato, Luis Campos ne lâche rien pour le transfert de Milan Skriniar vers le PSG. Néanmoins, le Slovaque serait encore loin de quitter l'Inter Milan pour rejoindre les champions de France. En effet, ce mardi, pour L'Equipe , le PSG a démenti une offre imminente pour Skriniar. De même, l'Inter Milan a expliqué ne plus avoir de nouvelles de la part du club de la capitale. Cela pourrait donc se compliquer et en parallèle, Luis Campos garderait une autre option sous le coude.



PSG : Le retour de Xavi Simons déjà prévu ?

Cet été, Xavi Simons a donc décidé de quitter le PSG. Le Néerlandais n'a finalement pas voulu prolonger avec le club de la capitale, préférant s'engager avec le PSV Eindhoven, où il s'est engagé jusqu'en 2027. Toutefois, on pourrait rapidement revoir le Néerlandais au PSG. En effet, selon les informations de L'Equipe , les champions de France penseraient sérieusement à faire revenir Xavi Simons l'été prochain, profitant d'une clause dans son contrat obligeant le PSV à discuter d'un transfert à partir de 4M€.



OM : Déjà un retour en Ligue 1 pour Alvaro Gonzalez ?

Entre l'OM et Alvaro Gonzalez, l'histoire a donc pris fin il y a quelques jours. Au terme d'un long feuilleton, l'Espagnol a fini par voir son contrat être résilié par le club phocéen. Désormais, le défenseur central est libre et recherche un nouveau club. A en croire les informations de RMC , Alvaro Gonzalez pourrait bien continuer en France puisqu'une piste mènerait en Ligue 1. A côté de cela, il aurait la possibilité de rejoindre Galatasaray ou Valence.



