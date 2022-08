Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme déclaration de Rongier pour son avenir

Publié le 9 août 2022 à 16h45 par La rédaction

Si Pablo Longoria veut continuer à recruter, il faudra vendre certains joueurs. Valentin Rongier en est conscient et ne sait pas encore s'il sera un joueur de l'OM à la fin du mercato. La situation financière du club inquiète et aucun départ n'est impossible. Il livre son ressenti sur son avenir et la suite de sa carrière.

Révélation la saison passée sous Jorge Sampaoli, Valentin Rongier a su démontrer toute sa polyvalence. Malgré cela, sa place au sein de l'effectif marseillais n'est pas garantie en raison de la situation financière préoccupante des Olympiens. Il espère toutefois poursuivre à l'OM; mais il pourrait partir en cas de belle offre.

Transferts - OM : Ce message fort sur le mercato de Pablo Longoria https://t.co/qJ8hQM0rU7 pic.twitter.com/AaMDRbbW7j — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

« Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait »

Valentin Rongier est revenu sur son avenir lors d'un entretien pour Prime Video. « Si je reste cette saison ? Je n'aime pas faire de la langue de bois donc je ne peux pas vous dire que c'est sûr à 100%. Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. », a-t-il déclaré.

« Il n'y a aucun départ impossible »