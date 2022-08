Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alexis Sanchez arrive, Longoria prend un gros risque

Publié le 9 août 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Connu pour sa timidité médiatique, Alexis Sanchez sait cependant se faire entendre sur le terrain, lors des séances d’entraînement et dans la vie de groupe. Un tempérament qui pourrait faire des étincelles à l’OM dans le bon sens, comme dans le mauvais selon L’Equipe, alors que l’arrivée du Chilien n’est toujours entérinée.

Alexis Sanchez (33 ans) pourrait bien être la recrue star du mercato estival de Pablo Longoria. Depuis le début du mercato, le président de l’OM s’est attaché les services de joueurs de vestiaire tels que Jonathan Clauss par exemple. La potentielle venue d’un joueur de l’acabit de Sanchez pourrait bien booster l’OM tant sur le plan sportif que marketing. Mais plus encore, alors que l’OM va retrouver la Ligue des champions, le profil de l’international chilien qui est un habitué de la compétition, que cela ait été avec l’Inter, le FC Barcelone ou encore Arsenal, Alexis Sanchez va apporter un plus au vestiaire d’Igor Tudor.

Sanchez, un caractériel qui peut faire flamber un vestiaire tel que l’OM…

Et d’après les informations de L’Equipe , le groupe d’Igor Tudor semblerait bien emballé par l’idée d’incorporer un élément du poids d’Alexis Sanchez au sein du vestiaire et de l’effectif bien que sa venue ajouterait une concurrence certaine avec le capitaine Dimitri Payet par exemple. Mais il n’y aurait pas que des bons côtés à l’arrivée de Sanchez. Le quotidien sportif souligne une personnalité forte concernant Alexis Sanchez. Timide d’un point de vue médiatique, mais prêt à faire part de ses frustrations, mécontentement ou consignes sur le terrain que ce soit destiné à ses adversaires ou coéquipiers. Pour l’exemple, L’Equipe fait part d’échauffourées à l’Inter avec Romelu Lukaku. De plus, il est spécifié par le média que Sanchez peut être une source de tension lorsqu’il ne dispose pas de la confiance dont il estime avoir droit.

Pas d’accord total, mais Longoria est confiant

Lundi, alors que l’Inter publiait un communiqué dans lequel il était spécifié que le contrat d’Alexis Sanchez avait été résilié , Sky Sport affirmait qu’un accord total n’aurait pas encore été trouvé entre l’OM et le Chilien pour le contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel de 3M€ évoqué par Foot Mercato qui parlait pour sa part d’un accord verbal. Pour autant, L’Equipe assure dans ses colonnes du jour ce mardi que le président de l’OM, à savoir Pablo Longoria, serait positif quant à l’issue de ce feuilleton pour que dans les prochains jours, l’opération Alexis Sanchez soit une réussite.

