Foot - Mercato - PSG

PSG : Il décide de snober le PSG et s’explique

Publié le 9 août 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

Si Hugo Ekitike est venu étoffer le secteur offensif du PSG cet été, Luis Campos est toujours à la recherche d’un attaquant pour Christophe Galtier. Alors que Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca ont échappé au club de la capitale, dernièrement, le nom de Benjamin Sesko avait été associé au PSG. Le Slovène ne viendra finalement pas à Paris puisque ce mardi, il s’est engagé avec le RB Leipzig. Un choix sur lequel est revenu celui qui va rester en prêt à Salzbourg cette saison.

Du côté du PSG, 3 recrues sont encore recherchées d’ici la fin du mercato. Luis Campos souhaiterait amener un joueur à chaque ligne. Un attaquant serait ainsi désiré mais jusqu’à présent, le club de la capitale n’a connu que des échecs. Robert Lewandowski a filé au FC Barcelone et Gianluca Scamacca s’est engagé avec West Ham. Pas de quoi ébranler Luis Campos qui s’est remis en quête d’un attaquant sur le marché des transferts. D’ailleurs, selon les dernières informations de L’Equipe , le PSG aurait déjà identifié sa cible et finalement, les plans auraient été revus. Alors qu’un pivot était initialement recherché, c’est un attaquant polyvalent qui pourrait débarquer.

Un intérêt pour Sesko ?

Qui sera alors le prochain attaquant recruté par le PSG ? Ces derniers jours, la presse espagnole faisait écho d’un intérêt de Luis Campos pour Benjamin Sesko. Annoncé comme le futur Haaland, le Slovène évoluait du côté du RB Salzbourg. A seulement 19 ans, il affole déjà les compteurs et les plus grands clubs européens. Le PSG avait ainsi visiblement un oeil sur Sesko, au même titre que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester United.

Direction Leipzig… en 2023

Finalement, la nouvelle est tombée ce mardi, c’est le RB Leipzig qui a raflé la mise pour pour Benjamin Sesko. Il va donc rester dans la galaxie Red Bull, passant de Salzbourg à Leipzig. Un transfert officialisé ce mardi, mais ce n’est qu’en 2023 que le Slovène débarquera en Allemagne. En effet, cette saison, Sesko va rester à Salzbourg, où il sera prêté pour cet exercice.

#RBLeipzig verpflichtet Sturmjuwel Benjamin Šeško zum 01. Juli 2023 ✍️💎Der slowenische Nationalspieler erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2028.Alle Informationen zum Transfer ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022

« Il était important pour moi de décider maintenant »