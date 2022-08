Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prêt à tout pour rappatrier ce crack

Publié le 9 août 2022 à 09h15 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, Xavi Simons a fait le choix de signer au PSV Eindhoven. Alors qu'il devait prolonger avec les Parisiens pour ensuite être prêté aux Pays-Bas, le jeune milieu de terrain n'était pas parvenu à se mettre d'accord avec le PSG. Cependant, Luis Campos a bien anticipé et il aimerait le faire revenir.

Xavi Simons réalise des bons débuts avec le PSV. Il a décidé de rejoindre les rangs de la formation néerlandaise alors que le PSG ne lui avait pas donné sa chance. Mais pour autant, le conseiller sportif du PSG Luis Campos aimerait le rapatrier et il ne sera pas très dur de négocier avec son nouveau club.

Une clause qui change la donne

On imaginait Xavi Simons de plus en plus loin du PSG après trois saisons passées et seulement quelques minutes à se mettre sous ma dent. Mais non, Simons pourrait revenir dès l'été prochain. L'Equipe révèle ce mardi, que Luis Campos aurait intégré une clause qui obligerait le PSV à discuter avec un éventuel acheteur en cas d'offre de 4M€. Mais le jeune joueur est convaincu de sa décision.

« Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. »