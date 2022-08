Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un retour en Ligue 1 pour Alvaro Gonzalez ?

Publié le 9 août 2022 à 10h15 par La rédaction

Mis à l'écart depuis de nombreux mois maintenant, Alvaro Gonzalez a fini par être remercié par l'OM. Libre, il pourrait rebondir en Ligue 1. A la recherche d'un nouveau contrat, Alvaro Gonzalez aurait plusieurs options devant lui pour poursuivre sa carrière. La France, l'Espagne et la Turquie semblent être les pistes les plus chaudes pour l'ancien défenseur de l'OM.

En conflit avec Jorge Sampaoli et sa direction depuis plus de six mois, Alvaro Gonzalez a enfin trouvé la solution pour son avenir et a résilié son contrat. Un départ qui a coûté environ 5M€ à l'OM. Libre, l'Espagnol a désormais plusieurs pistes à l'étranger mais aussi en Ligue 1.

Un retour en Ligue 1 pour Alvaro ?

A 32 ans, Alvaro Gonzalez intéresserait en effet un club de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré d'après les informations de RMC Sport . Galatasaray serait aussi sur ses rangs, tout comme Valence qui le connaît bien puisqu'il a évolué 4 saisons chez le voisin Villarreal.

