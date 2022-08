Foot - Mercato - OM

OM : Le beau message du vestiaire de l’OM pour Alvaro Gonzalez

Publié le 3 août 2022 à 17h10 par Thibault Morlain

Indésirable à l’OM depuis plusieurs mois déjà, Alvaro Gonzalez a enfin quitté le club phocéen. Au terme d’un long feuilleton, la rupture a été officialisée dernièrement avec l’Espagnol. La fin de l’aventure aura donc été houleuse pour Alvaro Gonzalez. Il n’empêche que l’Espagnol était toujours très apprécié par le vestiaire de l’OM, en témoigne notamment le beau message de Pau Lopez.

C’est désormais officiel, Alvaro Gonzalez n’est plus un joueur de l’OM. Cela faisait maintenant plusieurs mois que le club phocéen cherchait à se séparer de l’Espagnol, devenu indésirable. C’est maintenant chose faite. « Après 3 saisons au sein du club, notre défenseur espagnol quitte l'Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons. Le club le remercie pour son engagement tout au long de son passage », a publié l’OM dans un communiqué il y a quelques jours.

« Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison… »

Alvaro Gonzalez quitte donc l’OM et malgré cette fin compliquée, il a posté un très beau message sur ses réseaux sociaux. « Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des fans qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J'ai quitté l'Espagne pour la première fois afin de me lancer dans une aventure qui s'est avérée être l'une des meilleures expériences de ma vie », a-t-il notamment expliqué.

🔵⚪ Le message de Pau Lopez pour le départ de @AlvaroGonzalez 🇪🇸 toujours aussi respectueux 🤝#TeamOM pic.twitter.com/kPI7QdR1Gf — GP013 (@Gp_013) August 2, 2022

« Merci de m’avoir aidé à choisir l’OM »