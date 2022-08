Foot - Mercato - OM

OM : Un incroyable coup de tonnerre annoncé pour Alexis Sanchez

Publié le 9 août 2022 à 12h10 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé tout proche de l’OM depuis plusieurs jours, Alexis Sanchez vient de résilier son contrat avec l’Inter Milan. Pour autant, Galatasaray n’aurait pas lâché l’affaire et a fait une belle offre à l’international chilien. Approché par Arda Turan et Hakan Çalhanoğlu, le buteur de 33 ans aurait été convaincu et donnerait sa priorité au club turc.

Ces derniers jours, Alexis Sanchez s’est considérablement rapproché de l’OM. S’il préfère toujours éviter de parler des joueurs sous-contrat, Pablo Longoria n’a pas esquivé la question dimanche dernier lorsqu’il a été interrogé sur l’actuel ex-attaquant de l’Inter Milan. Comme un signe que l’affaire était quasiment bouclée.

Arrivée imminente pour Sanchez…

RMC annonçait une visite médicale dans la semaine, Foot Mercato venait confirmer l’accord total entre l’OM et Alexis Sanchez. Concrètement, son arrivée dans la cité phocéenne ne semblait être qu’une question de temps. Mais un club étranger n’a pas encore dit son dernier mot…

Annoncé avec insistance du côté de l'OM, Alexis Sanchez est la piste privilégiée de Galatasaray !Le club turc fait le forcing pour doubler Marseille, et a même missionné Arda Turan et Hakan Çalhanoğlu pour faire les éloges du club. 🇹🇷(🗞 Hurriyet) pic.twitter.com/pmwAfpuLIT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 9, 2022

… à Galatasaray ?