Mercato - PSG : Pour Wesley Fofana, un transfert se précise

9 août 2022

Déterminé à conserver James Maddison, Leicester City pourrait bien se trouver dans l’obligation de mener à bien la vente de Wesley Fofana pour des raisons économiques. Luis Campos travaillerait sur son transfert au PSG, mais Chelsea pourrait lui griller la priorité.

Luis Campos serait susceptible de frapper trois nouvelles fois avant la clôture du mercato estival. C’est du moins ce que Christophe Galtier attend du conseiller football du PSG. En conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain assurait jeudi dernier que trois renforts supplémentaires étaient escomptés de la part de son staff technique. Un défenseur serait le bienvenu et Campos songerait à Wesley Fofana comme L’Equipe et Le Parisien l’ont souligné ces derniers temps. Et la porte de Leicester City serait finalement ouverte pour un transfert de Fofana.

Leicester dans l’obligation de vendre Fofana ?

D’après The Independent, Leicester City se trouverait dans l’obligation de vendre soit James Maddison, soit Wesley Fofana en raison de sa situation financière pas optimale. La préférence des Foxes serait de préserver leur meneur de jeu, à savoir James Maddison lorsque le prix de Fofana serait fixé à 94M€ par le club anglais.

Chelsea and Leicester £10m apart on Wesley Fofana valuationhttps://t.co/2lxQRX7WwM — Indy Football (@IndyFootball) August 9, 2022

