Mercato - OM : C'est confirmé, une star débarque à Marseille

Publié le 9 août 2022 à 17h00 par Dan Marciano

Malgré une offensive de dernière minute de Galatasaray, Alexis Sanchez devrait bien s'engager avec l'OM. Après avoir résilié son contrat avec l'Inter, l'international chilien devrait débarquer à Marseille ce mardi pour rencontrer les dirigeants phocéens et signer son bail. L'ailier va signer un contrat de deux ans avec l'OM.

« Dire qu’il va jouer à l’OM, non. Dire que c’est un joueur avec qui on a des discussions, oui. Je crois que tout le monde le comprend. Il ne faut pas mentir aux gens ». Questionné sur une possible arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM, Pablo Longoria avait joué la carte de la prudence dimanche dernier. Surtout que Galatasaray représentait, alors, une menace sérieuse pour le club marseillais.

Ces dernières heures, Galatasaray aurait tenté de faire changer d'avais Alexis Sanchez, qui a récemment résilié son contrat avec l'Inter et se retrouve libre de s'engager avec l'équipe de son choix. Mais le joueur a bien choisi l'OM. Selon les informations du Phocéen, l'ancienne star d'Arsenal est attendue ce mardi soir à Marseille.

Alexis Sanchez devrait atterrir à l'aéroport de Marignane ce mardi soir. Par la suite, il devrait rencontrer les responsables de l'OM afin de discuter de son transfert et signer son contrat. Comme le conforme le média, Alexis Sanchez devrait signer un contrat de deux ans avec la formation phocéenne. Un joli coup réussi par Pablo Longoria.