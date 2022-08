Foot - Mercato

Mercato : Avant Alexis Sanchez, ces stars ont aussi choisi l’OM

Publié le 9 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Entre Alexis Sanchez et l’OM, ça brûlerait en coulisse. D’ailleurs, le Chilien serait attendu dans les prochaines heures à Marseille pour y signer un contrat de deux ans. L’ancienne star d’Arsenal et du FC Barcelone débarquerait à l’OM, comme ces quatre ex-grands noms du football européen qui avaient également fait le choix de venir à l’OM.

Et si Alexis Sanchez venait à signer en faveur de l’OM ? Malgré son statut, l’ancienne star du FC Barcelone et d’Arsenal ne dispose pas d’un temps de jeu important du côté de l’Inter. C’était déjà le cas la saison passée et en ce début de nouvel exercice, Sanchez n’a jamais été retenu dans le groupe de Simone Inzaghi. De quoi multiplier les rumeurs sur son avenir. Et alors qu’il a été question d’un éventuel retour au FC Barcelone ou un challenge exotique à Galatasaray comme Lucas Torreira ou Dries Mertens, c’est finalement du côté de l’OM qu’Alexis Sanchez devrait rebondir du haut de ses 33 ans comme Foot Mercato l’a souligné lundi avec un contrat pour les deux prochaines saisons. Mais avant lui, d’autres stars ont pris la décision d’embrasser la ferveur marseillaise à l’OM.

Mario Balotelli

Trois ans avant l’arrivée imminente d’Alexis Sanchez, une autre ancienne star de la Premier League déposait ses valises à l’OM. Après avoir montré de belles choses à l’OGC Nice, Mario Balotelli rejoignait l’OM à l’hiver 2019 pour six petits mois. Avec ses huit buts en quinze apparitions, Balotelli aurait pu être le grantatakan recherché par l’OM, mais s’est envolé pour Brescia à l’été 2019. Il a laissé derrière lui quelques jolis buts et une célébration avec son portable et l’ensemble du onze de départ en plein match.

Patrice Evra

Certes, Patrice Evra a fait ses classes en région parisienne aux Ulis notamment ainsi qu’à Brétigny. Cependant, ce n’est pas les couleurs du PSG que l’ancien joueur de Manchester United a arboré au cours de sa carrière, mais plutôt celles de l’ennemi historique : l’OM. Certes, ce ne faut le temps que d’un an, de janvier 2017 à janvier 2018. Et contrairement à ce qu’avait montré le latéral à la Juventus et surtout à Manchester United, on se souviendra malheureusement du passage d’Evra à l’OM pour son coup de pied assené à un supporter en novembre 2017 plutôt que pour ses prestations sur les pelouses…

Fernando Morientes

International espagnol aux 47 sélections, Fernando Morientes a bien voyagé au cours de sa carrière. Le Real Madrid, l’AS Monaco avait qui il aurait pu soulever la Ligue des champions en 2004, mais aussi Liverpool et le FC Valence. Cependant, à l’été 2009 afin de se lancer un dernier challenge avant de raccrocher les crampons, Morientes signait pour une saison à l’OM où il n’aura inscrit qu’un petit but avant de tirer sa révérence.

Djibril Cissé

L’enfant d’Arles en a toujours rêvé et a dû attendre près de sept saisons en professionnel afin de pouvoir arborer la tunique de l’OM. Entre temps, il y a un sacre en Ligue des champions avec Liverpool et une véritable réputation de buteur bâtie avec l’AJ Auxerre. Mais via un prêt en 2006 puis un transfert définitif, Djibril Cissé a pu faire trembler les filets du Vélodrome avec, le statut de star qu’il a acquis au fil de ses saisons en amont.