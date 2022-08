Foot - Mercato - OM

Depay, Milik… Un géant européen prépare un terrible coup à Longoria

Publié le 8 août 2022 à 11h00 par La rédaction mis à jour le 8 août 2022 à 11h03

Alors que Pablo Longoria serait toujours à la recherche d’un attaquant, le nom de Memphis Depay était pendant quelques temps évoqué comme l’une des pistes du mercato phocéen. Cependant, plusieurs clubs seraient intéressés par l'attaquant du FC Barcelone. D'ailleurs, une équipe pourrait bien mettre en difficulté l’OM pour Memphis Depay et même Arkadiusz Milik.

L’OM sort d’une première rencontre très réussie. Victorieux 4-1 face au Stade de Reims au Vélodrome, les joueurs d’Igor Tudor ont brillé au cours de cette rencontre. La recrue offensive Luis Suarez, entré en jeu en cours de match, s’est notamment illustrée. Cependant, Pablo Longoria serait toujours à la recherche d’un nouveau buteur. Dans ce contexte, le profil de Memphis Depay serait évoqué au sein de la direction marseillaise, et ce, malgré la présence d’Arkadiusz Milik. Cependant, dans ces deux dossiers, un club pourrait jouer un très vilain tour à l'OM.

Arkadiusz Milik, direction Juventus ?

En effet, d’après les informations du quotidien italien la Repubblica , la Juventus aurait décidé de se pencher sur le profil d’Arkadiusz Milik. En effet, l’attaquant polonais de l’OM serait très apprécié du côté du board turinois. Avant sa signature à l’OM, déjà, les dirigeants Bianconeri ciblaient l’attaquant, alors au Napoli. Ils avaient finalement décidé de se tourner vers Dusan Vlahovic, débarqué de la Fiorentina. Aujourd'hui, Arkadiusz Milik figurerait toujours dans le viseur de la Juventus. Une nouvelle qui pourrait bien contrarier Pablo Longoria…

Mercato - OM : Du nouveau autour du transfert de ce crack de Longoria https://t.co/aTccJNgrg3 pic.twitter.com/Du9pXyQteh — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Memphis Depay, un autre plan B

Toujours d’après les informations de la Repubblica , la Juventus aurait ciblé d’autres profils pour renforcer son attaque. En effet, outre le dossier Arkadiusz Milik, qui semble donc être revenu dans les tuyaux, les dirigeants turinois auraient également un oeil sur Memphis Depay, qui serait suivi par l'OM. L’attaquant néerlandais du Barça, désormais barré par la concurrence de Robert Lewandowski, pourrait chercher une porte de sortie. Le Borussia Dortmund était également évoqué dans la course, mais les dirigeants allemands semble s’être tournés vers un autre profil. Cependant, d’après la presse italienne, la Juventus chercherait une opportunité à moindre coût, et Memphis Depay pourrait bien ne pas rentrer dans les clous sur le plan financier.

Depay et Milik, ciblés à cause de Morata ?