OM : On s’arrache ce crack de Longoria sur le mercato

Publié le 8 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Très actif dans le sens des arrivées sur ce marché des transferts, Pablo Longoria veut désormais en faire de même pour ce qui est des départs. En effet, à l’OM, on cherche à faire rentrer de l’argent dans les caisses, mais pour le moment, c’est très calme. Il n’empêche que cela pourrait prochainement s’accélérer. On s’activerait notamment pour récupérer Konrad de la Fuente, lui qui est pourtant arrivé l’été dernier à l’OM.

Pour le moment, seuls Lucas Perrin et Luan Peres ont permis de faire gagner de l’argent à l’OM cet été. D’ici la fin du mercato, Pablo Longoria souhaite remédier à cela et acter différentes ventes. Plusieurs candidats au départ sont d’ailleurs évoqués. Le nom de Konrad de la Fuente est notamment évoqué. L’Américain est pourtant arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone. Mais n’ayant pas convaincu pour sa première saison à l’OM, il pourrait déjà faire ses valises. Et Konrad de la Fuente ne devrait pas avoir de mal à rebondir puisque de nombreuses options s’offriraient à lui.

Mercato - OM : C'est annoncé, Longoria a fait une jolie affaire avec Campos https://t.co/XrjdXsSktL pic.twitter.com/SrI4WM9AjF — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

C’est mort pour Valladolid

Ces derniers jours, Konrad de la Fuente était notamment envoyé du côté de Valladolid. Il était expliqué que tout était réglé pour le prêt de l’Américain avec une option d’achat quasiment obligatoire. Finalement, cette opération serait tombée à l’eau. Selon les informations de Matteo Moretto et RMC , Konrad de la Fuente n’ira finalement pas à Valladolid.

La rumeur Bayern Munich

Toujours sur le départ à l’OM, Konrad de la Fuente susciterait notamment l’intérêt du Bayern Munich. Comme révélé par le journaliste de Relevo , les Bavarois auraient fait une entrée fracassante dans ce dossier et souhaiteraient s’offrir les services de l’ancien joueur du FC Barcelone. Une rumeur toutefois démentie par RMC , qui assure que cette rumeur serait « folle et sans fondement » et que Konrad de la Fuente n’ira également pas au Bayern Munich.

