Foot - OM

OM : Sifflets, pression… Igor Tudor répond cash aux supporters !

Publié le 8 août 2022 à 09h00 par La rédaction

Pas du tout convaincus par les prestations de l’OM en pré-saison, les supporters marseillais ont copieusement sifflé leur entraîneur Igor Tudor à son entrée sur la pelouse du Vélodrome pour la première rencontre de la saison de Ligue 1. Et l’entraîneur a tenu à leur répondre après la belle victoire phocéenne contre le Stade de Reims…

L’OM a parfaitement entamé sa saison. Pour cette première journée de Ligue 1, les hommes d’Igor Tudor accueillaient le Stade de Reims au Vélodrome. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire 4-1, et au cours de laquelle les recrues se sont illustrées. Nuno Tavares s’est offert un but et une passe décisive, alors que Jonathan Clauss a ouvert son compteur passes. Luis Suarez, entré en cours de jeu, a quant à lui inscrit un doublé. Mais avant la performance XXL de l'OM, les supporters marseillais ont copieusement sifflé leur coach Igor Tudor à son entrée sur la pelouse. De quoi mettre la pression sur le nouvel entraîneur phocéen. Et ce dernier a tenu à répondre aux supporters…

« La pression, c’est notre vie »

Au micro d’ Amazon Prime Video à la fin de la rencontre, Igor Tudor est revenu sur les sifflets des supporters de l’OM avant le début de match. « La pression, c’est notre vie, que ce soit pour les joueurs ou l’entraîneur. Mais je suis content pour l’équipe et pour les supporters, qui ont été extraordinaires aujourd’hui. On a fait une très bonne première période, la deuxième n’était pas aussi bonne. Mais à la fin, la victoire est très claire pour mon équipe » . Pas de rancoeur, donc, pour l’entraîneur de l’OM, qui a offert une très belle victoire à ses supporters après une préparation en demi-teinte.

Mercato - OM : Le retour d’une légende de l’OM déjà prévu https://t.co/ovtOYAzhPx pic.twitter.com/FwKLd06wGt — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

« Moi, je fais mon travail »

Igor Tudor semble donc très heureux de cette première rencontre de l’OM, et ce malgré les railleries des supporters phocéens. « Les sifflets ? Moi, je fais mon travail, je donne le meilleur. Je suis heureux d’être ici. Le plus important, c’est le match et ce qu’il s’est passé sur le terrain. Je suis certain qu’avec le temps, ça va être de mieux en mieux et les supporters vont comprendre ce que l’on veut. La première période, c’était ce qu’on voulait. Donc je suis content, pour l’équipe, pour les fans. On a vu un bon match avec beaucoup de buts, on va continuer sur ce chemin » déclarait ainsi le coach marseillais, toujours au micro d’ Amazon Prime Video .

« Les supporters ont toujours raison »