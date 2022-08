Foot - OM

OM : Igor Tudor explique son choix avec Dimitri Payet

Publié le 7 août 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 7 août 2022 à 20h19

En marge de la première rencontre de Ligue 1 de l’Olympique de Marseille ce dimanche, Igor Tudor a expliqué ses choix et surtout le plus important, avec Dimitri Payet. Le coach de l’OM a en effet décidé de se passer de son capitaine pour sa grande première au Vélodrome, face au Stade de Reims.

L’intersaison a été assez chaotique à l’OM... et le début de saison pourrait l’être encore plus ! Seulement quelques semaines après son arrivée, Igor Tudor est déjà contesté et se serait mis à dos plusieurs cadres du vestiaire marseillais.

Payet commence la saison sur le banc

Un nouvel épisode important s’est déroulé ce dimanche, puisque comme l’avait annoncé L’Equipe , Dimitri Payet va débuter la rencontre face au Stade de Reims sur le banc. Un choix assez surprenant, sachant l’importance du capitaine de l’OM au sein de l’effectif.

« Il s’agit simplement d’un choix pour le match d’aujourd’hui, la saison est longue »