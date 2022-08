Foot - OM

Clashs, tensions... Un proche de Tudor monte au créneau

Publié le 7 août 2022 à 14h15 par Dan Marciano

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la méthode Igor Tudor est loin de faire l'unanimité à l'OM. Les résultats ne suivent pas et les premières tensions commencent à apparaître entre les joueurs et le staff. Alors que certains commencent à évoquer une erreur de casting, un proche du technicien croate a tenu à dédramatiser la situation ce dimanche, avant le match face au Stade de Reims.

Le cas Igor Tudor crée déjà des remous à l'OM. Arrivé pour remplacer Jorge Sampaoli, le technicien croate peine à obtenir des résultats satisfaisants, mais aussi l'adhésion du groupe, en raison d'une méthode jugée trop rude. Certains joueurs ont d'ailleurs laissé éclater leur colère et ont commencé à s'en prendre à Igor Tudor. Mais selon son préparateur physique à l'Udinese et à l'Hellas Vérone, Gianni Brignardello, les tensions s'apaiseront dans les prochaines semaines et les premiers résultats apparaîtront.





« C'est normal que les joueurs souffrent, mais ils s'y retrouveront très vite »

« C'est normal que les joueurs souffrent en ce moment, mais ils s'y retrouveront très vite. Sincèrement, je ne suis pas surpris que les joueurs de l'OM se plaignent, mais c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas encore vu ce que cela donnera durant la saison. Ils vont tous s'y retrouver en compétition. S'ils gardent la patience, qu'ils ont la force de continuer à souffrir, ils récolteront les fruits de leur travail » a déclaré ce proche d'Igor Tudor dans des propos rapportés par La Provence.

« Ceux qui ont joué comme ça, ont eu des résultats »