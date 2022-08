Foot - OM

En guerre avec le vestiaire, Igor Tudor se fait dézinguer

Publié le 7 août 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Ancien protégé d'Igor Tudor à Galatasaray, Aurélien Chedjou n'a pas hésité à s'en prendre au technicien croate. Selon lui, les tensions présentes à l'OM ne sont pas surprenantes. En Turquie, des divergences étaient apparues très tôt. Intransigeant, fidèle à ses principes, le coach ne reculerait pas, quitte à se mettre le groupe à dos.

Ça chauffe entre les joueurs de l'OM et Igor Tudor ! Le technicien croate n'arrive pas à se mettre le groupe dans sa poche, bien au contraire. Ancien coach du Hellas Vérone, le coach se serait déjà brouillé avec plusieurs membres du vestiaire comme Jordan Amavi, Gerson ou encore Mattéo Guendouzi. Afin de tenter d'apaiser les tensions, les joueurs se sont réunis avec le staff et Pablo Longoria. Reste à savoir si cette réunion permettra de débuter la saison de la meilleure des manières, après une préparation compliquée. Ancien protégé d'Igor Tudor à Galatasaray, Aurélien Chedjou a parlé de son expérience avec le Croate et a noté quelques similitudes.

OM : Clashs, tensions... Un proche de Tudor monte au créneau https://t.co/VJULC0kPQj pic.twitter.com/ru03Q1iIo3 — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

« Quand il a des éléments de caractère, ça se frite très vite »

Lors d'un entretien accordé à La Provence , Aurélien Chedjou n'est pas surpris de la situation à l'OM. « Je ne suis pas étonné que cela ne se passe pas très bien avec les joueurs. Le fait que la patte (Igor) Tudor ait fonctionné dans les petits clubs, c'est logique. C'est un très bon tacticien. Mais quand il a des éléments de caractère, ça se frite très vite. Sur le plan du management, ça ne passe pas. On demandait de l'écoute, il n'y avait pas moyen, et aucune place au dialogue. Ses méthodes d'entraînements nous usaient plus qu'autre chose : on n'était pas frais en match » a-t-il déclaré.

« On lui avait dit que personne ne se retrouvait dans ce qu’il faisait, qu’il fallait qu’on lève un peu le pied, mais il ne comprenait pas »

Comme à l'OM, Igor Tudor ne semble pas vouloir se remettre en question et ne se montrerait pas particulièrement à l'écoute. « Il était venu avec un système en 3-5-2 : on ne maîtrisait pas mais il insistait. Ça a glacé l’ambiance, on ne savait pas quoi faire sur le terrain. On lui avait dit que personne ne se retrouvait dans ce qu’il faisait, qu’il fallait qu’on lève un peu le pied pour être en forme pour la compétition, mais il ne comprenait pas. C’était : « je suis l’entraîneur et on fait ce que je décide, soit vous faîtes ce que je dis, soit c’est fini ». Ça ne se fait pas » a lâché l'international camerounais.

« Vous n'avez pas à descendre un gars devant tout le monde pour vous affermir »