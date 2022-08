Foot - OM

Après le gros clash, Payet et Tudor mettent les choses au clair

Publié le 5 août 2022 à 18h30 par Jules Kutos-Bertin

A peine arrivé à l’OM, Igor Tudor se serait déjà mis une partie de son vestiaire à dos. Ce mardi, une réunion devait même avoir lieu entre les joueurs, le coach et le président Pablo Longoria pour apaiser les tensions. Si Dimitri Payet a démenti son implication dans cette réunion, Igor Tudor, lui, ne s’est pas caché.

L’OM ne s’attendait sûrement pas à vivre un été aussi remuant. Après une très belle saison bouclée à la deuxième place de Ligue 1, Jorge Sampaoli a décidé de quitter le club, insatisfait du mercato réalisé. Igor Tudor, méconnu du grand public, a pris sa place et les débuts n’ont pas été faciles. Avec une seule petite victoire en préparation (contre une équipe de N2), l’OM est déjà entré dans une mini-crise. Cerise sur le gâteau, l’ambiance en interne est loin d’être au beau-fixe. Le technicien croate a écarté certains joueurs, en plus du conflit qu’il a eu avec Gerson lors du stage en Angleterre. Des débuts remarqués…

Pablo Longoria a voulu éteindre l’incendie

Pour apaiser toutes ces tensions, Pablo Longoria a tenté d’éteindre l’incendie. Ce mardi, une réunion était prévue entre le président de l’OM, les joueurs et Igor Tudor. Une façon comme une autre de mettre les choses à plat, avant de démarrer une nouvelle saison. Au lendemain, Pablo Longoria a été questionné sur cette fameuse réunion en conférence de presse. « Les choses que je dis aux joueurs ne doivent pas sortir. Le message du club ne change pas depuis l'arrivée de Tudor. Tout le monde doit prendre la même direction », a lancé le boss de l’OM.

« Dimitri Payet n'a jamais demandé de réunion »

Forcément, les réactions des principaux intéressés étaient attendues. Présent en conférence de presse en marge du match contre le Stade de Reims, Dimitri Payet, qui aurait été à l’origine de la tenue de cette réunion, a démenti toute responsabilité : « Dimitri Payet n'a jamais demandé de réunion. Jamais rien n'a été demandé par aucune joueur. Pablo est venu nous parler mardi pour nous faire le point sur le préparation et les objectifs de la saison. On a essayé encore une fois de nous déstabiliser… ». Avant de revenir sur les faits, Payet en a dit un peu plus sur la vie du groupe : « Est-ce que le groupe vit bien ? Direct dans le vif du sujet ! Le groupe travaille bien en tout cas. On a la même ambiance que la saison dernière, tout va bien ».

🎙Igor Tudor en #ConfOM : « La réunion est quelque chose de privé, mais c’est une bonne chose de l’avoir faite. Il y a une bonne mentalité avant le match qui nous attend dimanche. On a bien travaillé. Il y a une grande différence entre la prépa et les matchs officiels. » #TeamOM pic.twitter.com/zcP4WoNNcE — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 5, 2022

