Mercato - OM : Un accord est enfin trouvé pour Alexis Sanchez

Publié le 8 août 2022 à 10h30 par La rédaction mis à jour le 8 août 2022 à 10h34

L’arrivée d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille prend de l’ampleur de jour en jour, le dossier de l’attaquant chilien devrait se finaliser d’ici les prochains jours. Toujours lié à l’Inter Milan, le joueur devrait très prochainement résilier son contrat avec le club milanais et un accord verbal avec l’OM aurait même été trouvé.

Ça brûle pour Alexis Sanchez. Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, l’attaquant chilien ne devrait plus tarder à signer.





Les derniers détails à peaufiner pour le transfert d'Alexis Sanchez

L’arrivée d’Alexis Sanchez n’est pas encore officialisée, mais son arrivée à l’OM devrait bien se concrétiser. L’attaquant chilien doit encore régler quelques détails avec l'Inter. Le joueur milanais doit encore résilier son contrat avec l’Inter Milan, alors qu’un accord est convenu entre les deux parties pour que cela se fasse dans la semaine.

Alexis Sanchez, un profil qui correspond à l’OM

Même si l’Olympique de Marseille n’a pas montré d’inefficacité devant le but ce dimanche soir face à Reims, il souhaite tout de même recruter un attaquant. L’arrivée prochaine d’Alexis Sanchez devra donner encore plus de choix à Igor Tudor qui avait déjà mis plusieurs de ses attaquants sur le banc, dont Dimitri Payet. Pablo Longoria s’est notamment exprimé au micro de Prime Vidéo concernant le profil de l’attaquant chilien. « C'est un profil qui matche complètement avec ce qu'on veut mettre en place » . En tout cas, il faudra toutefois faire de la place en attaque en cas de l’arrivée d’Alexis Sanchez. Bamba Dieng pourrait être le joueur concerné par un départ lors de ce mercato estival.

