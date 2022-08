Foot - Mercato - OM

OM : Les transferts bouclés par Longoria font réagir le vestiaire

Publié le 9 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM vit un mercato estival très agité avec de nombreux renforts, certaines de ces nouvelles recrues ont brillé dimanche soir face à Reims pour leur première en Ligue 1. Et Valentin Rongier, le milieu de terrain phocéen, semble clairement satisfait des mouvements de l’été.

En plus du retour de prêt de Samuel Gigot, l’OM a bouclé cet été les arrivées d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares ainsi que de Jordan Veretout. Et certaines de ces nouvelles recrues du mercato ont eu un impact direct sur le jeu de l’OM.

Suarez et Tavares cartonnent déjà avec l’OM

Dimanche soir, à l’occasion du match contre Reims pour la 1ère journée de Ligue 1 (4-1), Luis Suarez a inscrit un doublé pour son premier match officiel avec l’OM, et Nuno Tavares y est également allé de son petit but. Des nouvelles recrues qui semblent donc déjà acclimatées à leur nouvelle équipe, pour le plus grand bonheur de Valentin Rongier.

« On se renforce avec des joueurs de très grande qualité »