Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine destination de Dieng déjà connue ?

Publié le 9 août 2022 à 18h30 par Quentin Guiton mis à jour le 9 août 2022 à 18h30

L’OM s’est déjà énormément renforcé lors de ce mercato estival avec pas moins de huit recrues ! Et Alexis Sanchez pourrait s’ajouter à cette liste d’ici peu. Mais en contrepartie, l’OM va devoir impérativement vendre. Bamba Dieng fait notamment partie des joueurs invités à aller voir ailleurs. Et la piste menant à Newcastle s'intensifierait.

Pablo Longoria avait promis un mercato animé cet été. Il a tenu sa promesse. L’OM a ainsi recruté pas moins de huit recrues pour le moment : Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Samuel Gigot, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout et Luis Suarez. Et ce n’est pas terminé ! Alexis Sanchez devrait en effet faire son arrivée d’ici peu du côté de l’OM. Et le bon mercato de Pablo Longoria s’est reflété lors de l’éclatante victoire des Marseillais 4-1 face à Reims lors du premier match de Ligue 1.

Longoria en discussion avec le clan Dieng pour un transfert

Mais ce mercato ambitieux a un prix. Pour contrebalancer toutes ces dépenses, Pablo Longoria le sait, il doit impérativement vendre plusieurs éléments cet été. Ainsi, Duje Caleta-Car, Pol Lirola, Kevin Strootman sont par exemple poussés vers la sortie. Mais c’est surtout en attaque que l’OM doit dégraisser. Et un joueur est notamment ciblé : Bamba Dieng. Igor Tudor avait d’ailleurs été clair avec le Sénégalais : « Nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue (en 3-5-2), puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois, cela arrive dans le football » . De plus, le profil de l'attaquant ne correspondrait pas au style de jeu de l’entraineur croate.

Newcastle revient à la charge pour Bamba Dieng

Révélation du côté de l’OM la saison passée, Bamba Dieng ne souhaiterait pas quitter l’OM cet été. Toutefois, l’arrivée prochaine d’Alexis Sanchez va encore un peu plus baisser son temps de jeu. Ainsi, le Sénégalais n'aurait pas d’autre choix que de partir. Le joueur aurait notamment des touches en Angleterre et en Allemagne. Fribourg semblait d’ailleurs très intéressé.

Direction la Premier League pour Bamba Dieng ?