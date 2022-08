Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prépare un gros coup de balai sur le mercato

Publié le 9 août 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Alors que les recrues se sont multipliées à l’OM depuis l’ouverture du marché des transferts, Pablo Lonogoria doit maintenant passer à la vitesse supérieure pour ce qui est des départs. Chez les Phocéens, on cherche à dégraisser. Peu de joueurs sont toutefois partis durant cette intersaison, pourtant, à l’OM, Longoria voudrait se séparer de plusieurs éléments.

A quoi ressemblera l’OM le 1er septembre, au lendemain de la clôture du marché des transferts ? Cet été, les recrues se sont multipliées et d’autres devraient encore suivre à l’instar notamment d’Alexis Sanchez. En parallèle, certains joueurs sont déjà partis comme Steve Mandanda, Luan Peres ou encore Luis Henrique. Mais ce n’est pas assez. A Marseille, Frank McCourt met la pression pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Longoria est prévenu, il doit boucler certaines ventes d’ici la fin du mercato. Quels seront alors les joueurs à faire leurs valises à l’OM ? Sur le plateau de BFM Marseille , Florent Germain, journaliste pour RMC , a fait un point concernant ces départs à prévoir. Bien évidemment, il y a les cas Kevin Strootman et Duje Caleta-Car, plus désirés à l’OM. Mais pas seulement…

Les 7-8 joueurs de l’OM que Pablo Longoria aimerait vendre selon @flogermain cc @BFMMarseille pic.twitter.com/G5KwA64ViD — Romain Canuti (@romcanuti) August 9, 2022

Une attaque renouvelée

Ça va notamment bouger au sein de l’attaque de l’OM. Pablo Longoria prépare ainsi un coup de balai dans le secteur offensif, d’autant qu’il a beaucoup de monde pour peu de places. Alors qu’Alexis Sanchez doit prochainement rejoindre le club phocéen, étant désormais libre suite à la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan, il faut donc faire de la place devant. Le journaliste pour RMC a alors confirmé la tendance pour Bamba Dieng. L’OM aimerait se séparer du Sénégalais, bien que celui-ci souhaite rester comme avait pu le confier son agent. De même, Cédric Bakambu pourrait aussi prendre la porte de sortie. Le Congolais est pourtant arrivé en janvier dernier à l’OM. Mais voilà qu’il pourrait déjà s’en aller, de quoi alors permettre aux Phocéens d’économiser un gros salaire.

Une défense libérée de ses indésirables

Et il n’y a pas que l’attaque qui sera concernée par le dégraissage souhaité par Pablo Longoria. En défense également, des joueurs seraient poussés vers la sortie. Dans le couloir droit, Pol Lirola a vu Jonathan Clauss débarquer en provenance du RC Lens. Une terrible concurrence pour l’Espagnol qui verrait alors son avenir s’écrire loin de l’OM. Son agent assurait pourtant récemment qu’il voulait rester. Mais Lirola intéresserait du monde. Dernièrement, il était question d’un intérêt de Southampton.



Dans le couloir gauche, ça pourrait aussi bouger. Alors que Nuno Tavares a réalisé des débuts tonitruants face à Reims, il sera difficile de se faire une place face au Portugais. Cela pourrait alors être fatal à Jordan Amavi et/ou Sead Kolasinac. Non conservé par l’OGC Nice, où il était prêté la saison dernière, le Français ne serait toujours pas désiré par l’OM qui chercherait ainsi à s’en séparer cet été. Il en serait également de même pour l’ancien d’Arsenal. Bien qu’il soit arrivé en janvier dernier, Kolasinac n’a clairement pas convaincu jusqu’à présent et un départ pourrait également l’attendre.

Une grosse surprise à l’OM ?

Enfin, rien ne sera à écarte jusqu’à la dernière minute du mercato. A l’OM, Pablo Longoria le ferait bien savoir : personne n’est intransférable. Par conséquent, on ne serait pas à l’abris d’un départ d’un gros nom d’Igor Tudor. Cela pourrait notamment concerner Arkadiusz Milik ou encore Gerson. Arrivé l’été dernier à l’initiative de Jorge Sampaoli, le Brésilien n’a pas l’intention de s’en aller. Mais chaque joueur à un prix et comme expliqué par Florent Germain, si une offre de 30M€ arrive sur le bureau de Pablo Longoria, cela pourrait bien être suffisant pour boucler un transfert de Gerson.