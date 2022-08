Foot - Mercato - OM

L'énorme aveu de Longoria sur les dessous du transfert de Sanchez

Publié le 10 août 2022 à 17h45 par Amadou Diawara

Libéré de son contrat avec l'Inter, Alexis Sanchez a pris la direction de Marseille et s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Alors que le club phocéen a eu besoin de plusieurs semaines de négociations pour boucler ce transfert, Pablo Longoria a révélé qu'il avait lancé ce dossier dès l'année dernière.

Engagé avec l'Inter, Alexis Sanchez s'est entendu avec le club milanais pour résilier son contrat. Dans la foulée, l'international chilien s'est envolé en direction de Marseille pour s'engager en faveur de l'OM. En effet, l'écurie phocéenne a annoncé ce mardi soir qu'un accord de principe avait été trouvé avec Alexis Sanchez pour un transfert. Et alors que la visite médicale du joueur s'est bien passée, l'OM a officialisé sa signature ce mercredi.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’@Alexis_Sanchez. Libre de tout contrat, l’attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’est engagé après le succès de sa visite médicale. 🇨🇱👉 https://t.co/uDsgwShYoX pic.twitter.com/vVh7F9uzJd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

«C'était une bataille avec Ribalta»

Présent en conférence de presse ce mercredi pour présenter Alexis Sanchez, Pablo Longoria s'est livré sur les dessous de son transfert. « C'est un travail d'équipe et de patience pour dire la vérité. Je tiens à remercier Alexis et son agent (Fernando Felicevich) pour leur patience. Il y avait des journées avec beaucoup de coups de téléphone », a confié le président de l'OM, avant de révéler qu'il avait lancé le dossier Alexis Sanchez l'année dernière.

«On avait déjà commencé l'année dernière »