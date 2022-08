Foot - Mercato - OM

OM : Ces révélations XXL sur le transfert d'Alexis Sanchez

Publié le 9 août 2022 à 17h10 par La rédaction

Alexis Sanchez semble plus que jamais proche de l’OM. Alors que Pablo Longoria était à la recherche d’un attaquant pour renforcer son effectif, l’international chilien serait tout proche de s’engager avec le club phocéen. Il serait attendu à Marseille ce mardi soir pour signer son contrat d'une année, plus une en option, et passer sa visite médicale ce mercredi.

L’OM pourrait bien avoir trouvé son nouvel attaquant. En effet, Pablo Longoria aurait travaillé pendant plusieurs semaines afin d’offrir un renfort offensif d’expérience à Igor Tudor : Alexis Sanchez. En effet, l’international chilien, qui a résilié son contrat avec l’Inter Milan, serait tout proche de boucler son arrivée du côté de la cité phocéenne. Et son arrivée serait imminente…

Un année de contrat pour Alexis Sanchez à l'OM ?

Comme l’a annoncé le journaliste Mohamed Bouhafsi sur son compte Twitter , Alexis Sanchez serait attendu à l’OM ce mardi soir. L’attaquant chilien arriverait donc pour signer un contrat d’un an, avec une saison supplémentaire en option. L’ancien joueur de l’Inter Milan devrait ainsi arriver à l’aéroport de Marseille dans les prochaines heures.

Visite médicale ce mercredi pour Alexis Sanchez à l’OM ?