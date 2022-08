Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Igor Tudor a-t-il déjà mis tout le monde d’accord ?

Publié le 9 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Critiqué avant même son premier match officiel Igor Tudor n’est pas du tout en terrain conquis à l’Olympique de Marseille. Son équipe a pourtant livré une très belle prestation lors de la première journée de Ligue 1 face au Stade de Reims (4-1), avec les choix forts du nouvel entraineur de l’OM qui se sont révélés payants. Selon vous, Tudor a-t-il déjà mis tout le monde d’accord ? C’est notre sondage du jour !

C’est une intersaison chaotique qu’a traversé l’OM. Après une qualification en Ligue des Champions acquise sur le fil, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte, laissant donc son poste un an et demi après son arrivée. La recherche de son successeur n’a pas duré longtemps, puisque seulement quelques jours après c’est Igor Tudor qui est arrivé à l’OM. Un choix qui a laissé perplexe, puisque l’ancien du Hellas Verona n’a pas une grande expérience au plus haut niveau. Cette saison, il va d’ailleurs disputer pour la première fois de sa carrière la Ligue des Champions en tant que numéro un d’un club.

OM : Après les clashs, le vestiaire de Tudor décrypte sa méthode https://t.co/GuqybafHrz pic.twitter.com/ZtCle3oA5g — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Critiqué avant même son premier match officiel

S’il ne connaissait pas l’ambiance marseillaise, Igor Tudor a rapidement été mis dans le bain, puisque les mauvais résultats des matchs de présaison n’ont pas tardé à chauffer les supporters. Cet agacement s’est même transformé en véritable fronde à l’encontre du nouvel entraineur de l’OM, dont le départ a été réclamé avant même son premier match officiel ! Ce dimanche, l’accueil du Vélodrome a d’ailleurs été glacial, puisque Tudor a été copieusement sifflé lors de l’annonce de son nom.

Payet remplaçant pour le premier match de la saison

La raison de la colère des supporters de l’OM ? Un choix assez surprenant qui a fuité au cours de la journée et s’est ensuite confirmé avant l’entrée en lice de l’équipe en Ligue 1 : la présence de Dimitri Payet sur le banc. Homme de base de Jorge Sampaoli et capitaine de l’OM, le numéro 10 a été écarté du onze titulaire par Igor Tudor, qui lui a préféré un Cengiz Ünder que tout le monde annonçait pourtant sur le départ. Un choix justifié par une raison purement tactique par le technicien croate... qui s’est pourtant révélé payant !

Finalement... tout a marché

Car au final, l’OM a livré une belle prestation, face à un Stade de Reims qui n’était pas forcément dans la meilleure des formes. Le Vélodrome a enfin pu voir le football prôné par Igor Tudor et tourné vers la verticalité et basé sur une récupération très haut sur le terrain. Plus lent et plus habitué à un jeu de possession, Dimitri Payet ne colle pas forcément avec cette vision, au contraire de son coéquipier Cengiz Ünder. Ce n’est d’ailleurs spas le seul choix payant, puisque Tudor a également lancé en cours de match la recrue Luis Suarez... qui a marqué un doublé.



