Mercato : Annoncé à l'OM, Paulo Dybala justifie son choix

Après sept ans de bons et loyaux services, Paulo Dybala a quitté la Juventus, son contrat n’ayant pas été prolongé. Sa situation avait attiré plusieurs clubs européens dont l’OM. Mais c’est finalement à l’AS Roma que le joueur de 28 ans s’est engagé. En conférence de presse ce mardi, l’Argentin a eu l’occasion d’expliquer son choix, les raisons de son départ de la Juventus et ses ambitions avec le club romain.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala va continuer à évoluer en Serie A la saison prochaine. Convoité par plusieurs clubs, dont l’OM, l’Argentin s’est finalement engagé avec l’AS Roma de José Mourinho jusqu’en juin 2025. Le joueur de 28 ans aura donc un nouveau défi après son passage dans le club turinois. Paulo Dybala s'est d'ailleurs présenté en conférence de presse ce mardi, l’occasion pour lui d’expliquer son choix de rejoindre la formation romaine plutôt qu’une autre équipe cet été.

« Ils m'ont donné confiance dans le projet »

« Mon choix de rejoindre l’AS Roma ? J'ai beaucoup parlé avec le manager, avec l'entraîneur, avec le président. Ils m'ont donné confiance dans le projet, mais il n'y avait pas beaucoup de doutes » a confié le nouveau joueur de l’AS Roma dans des propos rapportés par TMW . Par la suite, Paulo Dybala a expliqué que José Mourinho avait joué un rôle important dans sa venue : « L’appel de Mourinho ? C'était un énorme plaisir, puis nous nous sommes reparlés. Je pense que l'appel de tout le monde, la démonstration d'affection pour que je sois ici aujourd'hui, a été très important pour moi. La première question, pour Mourinho, était "Que pouvons-nous gagner ?". J'aime gagner. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour continuer à gagner. »

« En mars, nous avons reçu la nouvelle de la Juventus que je ne faisais pas partie du futur projet »

Après sept ans de bons et loyaux services à la Juventus, Paulo Dybala n’a pas été prolongé et a donc plié bagages cet été. Désormais sous les ordres de José Mourinho, l’Argentin a dévoilé les coulisses de son départ de Turin : « Mon départ de la Juve ? Le directeur Arrivabene a été très clair dans ses déclarations. Nous avions un accord à signer en octobre, le club nous a demandé d'attendre. En mars, nous avons reçu la nouvelle du club que je ne faisais pas partie du futur projet. Ce n'était pas un problème financier, mais un non-problème, le club a pris une autre décision avec l'entraîneur, j'ai parlé avec eux et c'est tout. Si c'était leur choix, il n'y avait aucun problème pour moi. »

Dybala fait tout pour revenir au meilleur niveau

Paulo Dybala a ensuite avoué faire tout son possible pour retrouver son meilleur niveau : « Revoir le meilleur Dybala à la Roma ? Je travaille pour ça, toujours, chaque jour. J'espère que ça pourra se faire, j'essaie de me mettre dans la meilleure condition physique possible pour le faire. Il y aura beaucoup de matches d'ici la Coupe du monde. J'essaierai de m'occuper d'autant de détails que possible. J'ai de l'expérience après tant d'années à la Juventus, où tout le monde veut gagner... Nous sommes un groupe jeune, mais nous voulons apporter l'expérience pour gagner et être positifs même dans les moments difficiles qu'il y aura pendant l'année. »

« Il y a des équipes devant nous pour le Scudetto, nous devons travailler avec sérénité »