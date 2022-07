Foot - Mercato - OM

Mercato : Annoncé à l’OM, Dybala justifie sa décision de rejoindre Mourinho

Publié le 18 juillet 2022 à 18h00 par Axel Cornic mis à jour le 18 juillet 2022 à 18h06

Libre depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat avec la Juventus, Paulo Dybala a été lié à plusieurs clubs en ce mercato. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, où la folle rumeur a pourtant rapidement été calmée. Finalement, il semble sur le point de signer en faveur de l’AS Roma, où il pourrait devenir lu nouveau numéro 10 de José Mourinho.

C’est un feuilleton qui a animé la fin de saison de Serie A. Vice-capitaine, numéro 10 de la Juventus ainsi qu’idole des supporters, Paulo Dybala n’a pas été prolongé et a donc quitté le club. Sky Sport parlait pourtant d’un accord dès l’automne 2018 autour de 8M€ par plus 2M€ de bonus. Finalement, le changement de projet à la Juventus a poussé les dirigeants à renégocier ce contrat avec l’entourage de Dybala, passant plutôt à un salaire autour des 7 ou 8M€ au total. Suffisant pour acter une rupture, qui a fond mené à une séparation.

Eccola, la prima foto esclusiva di @PauDybala_JR da giocatore della @OfficialASRoma @SkySport pic.twitter.com/vGfU1FRF7P — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 18, 2022

Rien n’a marché pour Paulo Dybala

Une piste s’est rapidement détachée pour Paulo Dybala, avec l’Inter. Mais là encore rien ne s’est passé comme prévu, puisque les Nerazzurri ont finalement sauté sur l’occasion Romelu Lukaku, qui a fait le forcing pour quitter Chelsea et revenir à Milan. Cet échec a poussé le clan Dybala a activer d’autres pistes et notamment celles menant au PSG... et à l’OM ! Avec Igor Tudor, qui a côtoyé l’Argentin à la Juventus par le passé, le club phocéen a semblé croire au gros coup.

« Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves »

La vérité n’a toutefois pas tardé à éclater, puisque Pablo Longoria a rapidement calmé les choses autour de la rumeur Paulo Dybala. « Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo » a expliqué le président de l’OM, qui a été recruteur pour le club turinois. « Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c’est la logique et l’équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre ».

