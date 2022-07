Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian persiste et signe, McCourt va vendre le club

Publié le 18 juillet 2022 à 15h30 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 18 juillet 2022 à 15h33

Depuis plusieurs longs mois désormais, d’innombrables rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille circulent. Malgré les démentis à répétition du propriétaire américain Frank McCourt, qui assure vouloir rester à la tête du club olympien, Thibaud Vézirian ne cesse de clamer que le rachat de l’OM est imminent.

En octobre 2016, Frank McCourt, milliardaire américain, rachetait l’Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus pour un montant de 45M€. Depuis son arrivée cette année-là, l’homme d’affaires a investi plusieurs dizaines de millions d’euros dans le club olympien, afin de renforcer son effectif de de gagner de nombreux titres, grâce au désormais célèbre « Champions Project » . Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Si McCourt a dépensé des sommes colossales pour tenter de ramener l’OM au sommet, les phocéens n’ont toujours pas remporté le moindre trophée sous sa houlette. Une anomalie pour le Bostonien, qui consacre désormais un marge de manœuvre financière très serrée aux champions d’Europe 1993.

Une vente de l’OM imminente ?

Alors que Frank McCourt a diminué son budget alloué à l’OM, des rumeurs remettant en question son engagement sont apparues au début l’année 2021. A cette époque, Thibaud Vézirian dévoile que la vente de l’Olympique de Marseille à de riches hommes d’affaire d’Arabie Saoudite est imminente. Or, à ce jour, aucun vente du club provençal n’a été officiellement actée, et les propos du journaliste sont de plus en plus contestés. Des critiques auxquelles il a tenu à répondre sur sa chaine Twitch.

Vézirian confirme ses infos sur la vente de l’OM

« Ça fait 2 ans que je parle des négociations et du fait que [la vente] soit actée. Comment voulez-vous que je joue avec les supporters ? Vous pensez vraiment que je n’ai que ça à faire ? J’aimerais avoir mis ce dossier de côté, et pouvoir dire qu’un imprévu est arrivé. Mais le problème, c’est que j’ai encore des confirmations au plus haut niveau que tout est fait [pour la vente], et que tout doit arriver » a déclaré un Thibaud Vézirian agacé par les nombreux reproches qui lui sont faits.

« Privez-vous de vos remarques »