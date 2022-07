Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Paul Pogba a voulu changer le mercato de Paulo Dybala

Publié le 12 juillet 2022 à 20h10 par Axel Cornic

De retour à la Juventus, Paul Pogba retrouvé le numéro 10 qu’il avait laissé libre en 2016. Un numéro qui était jusque-là porté par Paulo Dybala, proche ami du Français qui a pourtant quitté le club à la fin de son contrat, le 30 juin dernier. Il est désormais lié à plusieurs clubs comme l’Olympique de Marseille, mais Pogba aurait bien aimé le voir rester...

C’est une situation assez étrange que celle de Paulo Dybala. Celui qui a refusé une prolongation à 7M€ par an avec la Juventus, se retrouve désormais dans le flou total, puisque l’Inter semble travailler sur d’autres pistes et les offres qui arrivent sont toujours plus basses. Son entourage l’aurait ainsi proposé à plusieurs clubs, dont l’OM d’Igor Tudor, qu’il a côtoyé par le passé à Turin.

« J'ai demandé à Dybala de rester à la Juventus »

Paul Pogba aurait pourtant aimé le retrouver à la Juventus et a avoué ce mardi avoir tenté de convaincre Paulo Dybala. « On n'a pas parlé du 10 avec Paulo, on a fait la préparation ensemble cet été » a déclaré le milieu de terrain, lors de sa conférence de présentation à la Juventus. « C'est l’un de mes amis, mais nous n'avons pas parlé du numéro de maillot. Je lui ai surtout demandé de rester à la Juventus, mais nous n’avons pas parlé d’autres choses ».

