Mercato - OM : Ça se confirme pour la prochaine destination de Paulo Dybala

Publié le 11 juillet 2022 à 21h10 par Jules Kutos-Bertin

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, Paulo Dybala se retrouve au cœur des rumeurs. Alors que la plupart des clubs ont repris le chemin de l'entraînement, l’international argentin reste dans le flou pour son avenir et intéresserait notamment l’OM, ainsi que l’AS Roma, le Napoli ou encore le Milan AC. Et pour l'heure, Dybala pencherait plus vers un avenir en Italie.

L’OM démarre timidement son mercato. Après un mois, Pablo Longoria n’a recruté qu’un seul joueur : Isaak Touré. Des débuts frileux qui ne plaisent pas vraiment aux supporters marseillais, très exigeants en vue d'une nouvelle saison où l’OM jouera la Ligue des Champions. Mais si les arrivées ne sont pas nombreuses, les rumeurs ne s’arrêtent pas…

Paulo Dybala pisté par l’OM

Récemment, c’est Paulo Dybala qui a été annoncé dans le viseur de l’OM. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, l’international argentin doit rapidement se décider pour son avenir et devrait être contraint de revoir son salaire à la baisse pour s'engager quelque part. Et Dybala pourrait bel et bien rester en Italie.

Repubblica : La #Roma est désormais favorite dans la course à Paulo #Dybala, contacts repris et négociations pour un salaire annuel de 6M. Il remplacera Zaniolo, destiné à la #Juve, qui attend de vendre De Ligt au Bayern pour 90M ⬇️ pic.twitter.com/vr8jvzm9df — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 11, 2022

L’AS Roma et le Milan AC ont l’avantage