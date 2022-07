Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recalé par Al-Khelaïfi, Ronaldo pose ses conditions pour son transfert

Publié le 12 juillet 2022 à 19h00 par Thomas Bourseau

Comme cela a été révélé ce mardi par Le Parisien, Jorge Mendes aurait proposé les services de son client Cristiano Ronaldo au PSG. Rêve de l’ère QSI, Ronaldo aurait cependant été recalé par la direction parisienne. Pas de quoi refroidir les ardeurs du Portugais pour son transfert de Manchester United.

On prend le même et on recommence bien que le timing soit différent cette fois-ci. À la toute fin du mercato estival de 2021, Cristiano Ronaldo mettait le feu au marché. Annoncé à Manchester City, le Portugais quittait finalement la Juventus pour signer en faveur de Manchester United. Et à présent, un an après son retour à Old Trafford, Ronaldo aurait une nouvelle fois des envies d’ailleurs… au PSG ?

Le PSG lui a dit non…

The Independent a révélé dernièrement que le PSG, Chelsea et le Bayern Munich seraient les trois destinations favorites de Cristiano Ronaldo en cas de départ de Manchester United avant la clôture du mercato. Cependant, comme Le Parisien l’a révélé ce mardi, Ronaldo n’ira pas au PSG. Proposé par son agent Jorge Mendes à la direction parisienne qui aurait voulu le recruter en 2012 avant Zlatan Ibrahimovic et en 2016 après son départ, mais qui souhaite mettre un terme au bling bling et aux paillettes comme le président Nasser Al-Khelaïfi le révélait courant juin, le quintuple Ballon d’or aurait été recalé par le PSG qui ne souhaiterait pas se pencher sur ce dossier pour le moment.

…le Bayern aussi, mais Ronaldo ne revoit pas ses plans de transfert