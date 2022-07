Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique se fait recaler pour son projet colossal

Publié le 12 juillet 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à vendre plusieurs joueurs cet été, le PSG a désigné plusieurs indésirables. Et pour faciliter les ventes, le club de la capitale pourrait même tenter d’avoir un partenariat avec un club satellite qui serait le Sporting Braga. Toutefois, le président du club portugais calme clairement le PSG dans ce dossier.

Avec une grosse réorganisation en interne, le PSG a nommé Luis Campos en tant conseiller football. Ce dernier sera notamment épaulé par Antero Henrique, qui aura notamment en charge de réaliser de nombreuses ventes. C'est effectivement une énorme mission qui s'offre au dirigeant portugais qui aura la lourde tâche de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier et les joueur concernés par le mercato sont assez nombreux.

Le PSG veut vendre cet été

En effet, le duo Gantier-Campos a identifié plusieurs joueurs qui n'entrent pas dans leur plan. Dans cette optique, dix d'entre eux ne seront pas convoqués par le PSG pour tournée au Japon qui débutera en fin de semaine. C'est ainsi que Julian Draxler, Ander Herrera, Eric Junior Dina-Ebimbe, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Mauro Icardi devraient rester à Paris pendant que le reste du groupe s'envolera vers le pays du soleil levant. Malgré tout, ce ne sera pas si facile de se séparer de tous ces joueurs.

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour ce transfert à 65M€ de Campos https://t.co/bGgCTfdlKA pic.twitter.com/v12BGzxzhd — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Braga envisagé comme club satellite ?

C'est la raison pour laquelle le PSG avait envisagé de trouver un accord avec un club satellite. Depuis quelques jours, le nom du Sporting Braga revient d'ailleurs avec insistance. En fin de contrat aspirant, Enzo Tayamoutou et Jordan Monteiro ont déjà pris la direction du Portugal ce qui représente un bel indice. Et pour cause, le PSG espère envoyer en prêt de nombreux jeunes, mais également avoir la priorité pour le recrutement des meilleurs espoirs de Braga. Un dossier mené par Antero Henrique, proche d'Antonio Salvador, président de l'équipe lusitanienne. Mais ce dernier jette un énorme froid sur cette opération.

Le président de Braga recale le PSG