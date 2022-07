Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique au cœur d'un incroyable projet en interne

Publié le 7 juillet 2022 à 13h30 par Dan Marciano

De retour au PSG, Antero Henrique travaille avec Luis Campos sur le mercato estival, mais pas seulement. Les responsables parisiens basés à Doha lui ont demandé d'établir un partenariat avec le Sporting Club Braga. Ce dernier pourrait être un futur club satellite du PSG et pourrait accueillir de nombreux jeunes titis, en manque de temps de jeu dans la capitale.

Le nouvel organigramme du PSG est désormais connu. Christophe Galtier succède à Mauricio Pochettino sur le banc parisien. L'ancien coach de l'OGC Nice collaborera avec Luis Campos, arrivé avec le rôle de conseiller sportif et chargé du recrutement, mais aussi avec Antero Henrique. Ancien directeur sportif de la formation, le Portugais a été rapatrié pour s'occuper essentiellement des ventes. En effet, le mercato estival sera l'occasion pour le PSG de dégraisser l'effectif. « Pour que les joueurs soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif » a reconnu Galtier.

Henrique chargé de vendre, mais pas que...

Foot Mercato a détaillé le fonctionnement du tandem Campos-Henrique. Le premier cité prend contact avec l'entourage des joueurs, tandis que le second mène les négociations. Antero Henrique est donc plus qu'un simple vendeur au sein du PSG, il joue également un rôle non négligeable sur le recrutement. Et à en croire Le Parisien , les dirigeants du club, basés à Doha, lui ont confié une autre mission. Le Qatar aimerait que l'ancien responsable de Porto noue un partenariat avec le SC Braga.

Un partenariat avec Braga recherché

En plus du KAS Eupen, le PSG voudrait faire du club portugais un club satellite. Comme le confirme Goal, le dialogue ne date pas d'hier. La relation a été nouée grâce à un intermédiaire en mars dernier. Depuis plusieurs mois, Angelo Castellazzi, ancien adjoint de Leonardo, discutait avec Paulo Meneses, l'un des dirigeants du SC Braga. Depuis, le dialogue n'a jamais été rompu. Après le départ de Leonardo, Antero Henrique a repris ce dossier en main. Proche d'Antonio Salvador, président de l'équipe lusitanienne, le responsable du PSG touche au but. Selon le média, un accord devrait être trouvé dans les prochains jours.

Plusieurs titis cédés au club portugais ?

Ce partenariat pourrait être bénéfique pour le club portugais, mais surtout pour le PSG. En effet, le club de la capitale pourrait profiter de cette proximité pour céder de nombreux jeunes, en manque de temps de jeu. Contrairement au KAS Eupen, le SC Braga dispute régulièrement les compétitions européennes et dispose d'excellentes infrastructures. Ces dernières semaines, plusieurs titis ont commencé à être proposés comme Eric Junior Dina-Ebimbe, qui privilégie finalement un départ en Allemagne. En fin de contrat aspirant, Enzo Tayamoutou et Jordan Monteiro ont déjà pris la direction du Portugal. Signe d'une entente parfaite dans ce dossier.