Mercato - PSG : Une première décision «surréaliste» du duo Campos-Henrique ?

Publié le 4 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Cet été, plusieurs joueurs seront poussés au départ, à l'image de Presnel Kimpembe, dont l'avenir au PSG ne semble pas assuré. Toutefois, le départ de l'international français ne semble pas l'unanimité et paraît assez incohérent par rapport au discours de Nasser Al-Khelaïfi comme l'explique Etienne Moatti.

Le PSG prépare de grands changements en vue de cet été. Au sein de son organigramme, Luis Campos et Antero Henrique sont arrivés pour remplacer Leonardo notamment tandis que Christophe Galtier va succéder à Mauricio Pochettino. Mais dans l'effectif aussi ça devrait bouger puisque des départs sont attendus et non des moindres, à l'image de celui de Presnel Kimpembe qui pourrait être vendu en cas de belle offre.

«C’est parfaitement surréaliste»

Mais Etienne Moatti, journaliste de L'EQUIPE , a du mal à comprendre. « C’est parfaitement surréaliste. Au PSG, on dirait qu’ils n’apprennent jamais. Ils ont un joueur formé au club, performant, quasiment titulaire en Equipe de France, qui est jeune et faudrait le faire partir pour faire venir des défenseurs comme Sergio Ramos – qui n’a pratiquement pas joué – un joueur que l’on va aller chercher à 70 millions d’euros à l’étranger, c’est juste n’importe quoi », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir .

Al-Khelaïfi annonçait des départs