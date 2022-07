Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert bouclé à 50M€ pour ce protégé de Mourinho ?

Publié le 3 juillet 2022 à 15h45 par Axel Cornic

Tout récemment approché par Luis Campos et le Paris Saint-Germain, Nicolo Zaniolo pourrait quitter l’AS Roma, avec qui il a récemment remporté la Ligue Europa Conference. Les négociations autour de sa prolongation ne se passent pas vraiment pour le mieux, mais le PSG pourrait voir un club de Serie A lui passer devant, avec une opération qui serait sur le point de se conclure.

Ou jouera Nicolo Zaniolo la saison prochaine ? L’étoile filante du football italien, freinée ces dernières saisons par deux graves blessures au genou, semble enfin s’épanouir à l’AS Roma... mais cela pourrait ne pas durer longtemps. La presse italienne parle en effet de tensions entre le milieu offensif et son club, notamment à cause d’une promesse de prolongation qui n’est jamais arrivée. Cette situation n’a pas tardé à attiser l’intérêt des plus grands clubs européens comme Tottenham, mais surtout comme le Paris Saint-Germain.

Mercato - PSG : Campos et Galtier ont tranché pour le retour de Rabiot https://t.co/bSDilL2Oyd pic.twitter.com/tmza5um3xt — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

Zaniolo, la nouvelle piste de Campos

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Luis Campos aurait approché l’AS Roma ces derniers jours, afin de se renseigner au sujet de Nicolo Zaniolo. Polyvalent, ce dernier pourrait occuper une place dans le trident offensif du PSG, mais également jouer en numéro 10 ou encore en milieu relayeur. Ce ne serait pourtant pas vers Paris qu’iraient les pensées de Zaniolo, mais plutôt vers la Juventus.

La Juventus est sur le point de tout boucler