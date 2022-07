Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Dries Mertens ?

Publié le 12 juillet 2022 à 16h15 par Hugo Ferreira

Alors que l’Olympique de Marseille pourrait encore perdre plusieurs attaquants lors de ce mercato estival, il faudra des arrivées dans ce secteur. Pablo Longoria aimerait notamment attirer Dries Mertens. Le Belge est libre depuis la fin de son contrat avec Naples, et s’il préférait prolonger son aventure avec le club italien, cela n’arrivera finalement pas.

L’attaque de l’Olympique de Marseille pourrait être bien différente la saison prochaine. En effet, la situation d’Arkadiusz Milik n’est pas réglée, Cédric Bakambu ne convainc pas totalement, Luis Henrique devrait partir à Botafogo, tandis que Nemanja Radonjic a été vendu au Torino. Désireux de trouver leurs successeurs, les Phocéens ont identifié une priorité.

Mercato - OM : Longoria s'active pour boucler un coup en Premier League https://t.co/miYpbF1Lxv pic.twitter.com/BzBqXsXYNn — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Dries Mertens est dans le viseur de l'OM

L’Olympique de Marseille a déjà identifié plusieurs joueurs qui pourraient renforcer son secteur offensif, mais c’est bien Dries Mertens qui suscite le plus fort intérêt de la part des Phocéens . Après 9 saisons passées à Naples, l’international belge est libre de tout contrat depuis le 1er juillet, et ne prolongera pas avec le club italien.

Mertens ne prolongera pas à Naples