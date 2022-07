PSG : Tuchel ne lâche rien pour ce gros transfert au PSG

Foot - Mercato - PSG

Alors que le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur central cet été, Presnel Kimpembe pourrait s’envoler vers un nouveau championnat lors de ce mercato estival. Le joueur de 26 ans ferait l’objet d’un intérêt de la part de Chelsea. Thomas Tuchel verrait d’un bon œil sa venue pour renforcer sa charnière centrale. Ce dossier serait d’ailleurs prioritaire aux yeux du technicien allemand.

Cet été, le PSG aimerait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. Mais cette décision pourrait bien pousser Presnel Kimpembe vers la sortie. Formé au club, le défenseur de 26 ans pourrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt de Chelsea. Thomas Tuchel ne serait pas contre récupérer son ancien joueur pour renforcer sa charnière centrale. Et le technicien allemand ne devrait rien lâcher pour Kimpembe.

TRUE✅ The Transfer of Presnel Kimpembe (26) @PSG_inside still has priority at the search for a centre back for Thomas Tuchel. negotiations between Chelsea and Paris are ongoing