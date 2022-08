Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un accord est trouvé pour le transfert de Depay

L’OM, qui a trouvé un accord de principe avec Alexis Sanchez, songerait également à recruter Memphis Depay. Désormais barré par la concurrence au sein du FC Barcelone, l’international néerlandais chercherait une porte de sortie. Toutefois, Pablo Longoria devrait être devancé par la Juventus sur ce dossier, car un accord aurait été trouvé entre les Bianconeri et Memphis Depay.

L’OM continue de travailler sur le marché des transferts. En effet, Igor Tudor était toujours à la recherche d’un nouveau renfort au poste d’attaquant. Ce dernier pourrait bien arriver, alors qu'un accord de principe a été trouvé avec Alexis Sanchez. Cependant, Pablo Longoria se serait lancé dans un autre dossier offensif : celui de Memphis Depay. Mais il aurait déjà été doublé sur ce dossier.

Accord total Memphis Depay - Juventus

Ainsi, comme révélé par Sportitalia , la Juventus aurait trouvé un accord total avec Memphis Depay. L’international néerlandais devrait donc signer un contrat de deux ans, avec un salaire de 5M€ par saison. L’OM se serait donc fait doubler pour Memphis Depay.

Une résiliation avec le Barça à venir ?

Cependant, avant de pouvoir signer avec la Juventus, Memphis Depay va devoir trouver un accord avec le FC Barcelone afin de se libérer de son contrat. En effet, les dirigeants de la Juve ne souhaiteraient pas recruter Memphis Depay tant que ce dernier n’arrivera pas à se libérer de son contrat. Des discussions auraient donc démarré, et toujours selon Sportitalia , l’optimisme serait de mise afin de trouver une solution assez rapidement. Pablo Longoria pourrait donc se pencher sur une nouvelle piste s’il est toujours à la recherche d’un nouvel attaquant.

