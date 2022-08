Foot - Mercato - PSG

PSG : la difficile gestion des Titis parisiens

Publié le 10 août 2022 à 10h00 par Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années maintenant, le Paris Saint-Germain voit la plupart de ses jeunes joueurs s’en aller et exploiter leur plein potentiel ailleurs. Le PSG veut changer cela, en intégrant certains Titis parisiens régulièrement aux entraînements. Mais il y a forcément des déçus et des départs sont encore à prévoir.

« Le défenseur français Thierno Baldé, 20 ans, s’est engagé avec l’ESTAC Troyes dans le cadre d’un transfert définitif. (…) Le Paris Saint-Germain félicite Thierno et lui présente tous ses vœux de réussite pour ce nouveau challenge . » Mardi, le Paris Saint-Germain a annoncé le départ d’un de ses jeunes éléments : Thierno Baldé. Un phénomène récurrent au sein du club de la capitale, tant les jeunes joueurs du centre de formation ont du mal à s'intégrer et trouver une place au sein du groupe professionnel.

La formation d’un « groupe élite »

Ce que les Parisiens essayent de changer. Comme l’indique Le Parisien , le PSG a mis en place un « groupe élite » de Titis parisiens destinés à s’entraîner avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar notamment. Parmi eux, on retrouve Warren Zaïre-Emery, ainsi qu'El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Ayman Kari et Lucas Lavallée. En comptant ces joueurs, le groupe de Christophe Galtier monte à 29 joueurs, alors que des recrues sont encore attendues. Fabian Ruiz, en fin de contrat dans moins d’un an avec Naples, pourrait d’ailleurs bientôt débarquer au Paris Saint-Germain.

Michut, Yansané et Gassama sur le départ

Mais la situation n’est pas la même pour tout le monde. Le Parisien se concentre également sur les jeunes joueurs jugés indésirables et qui ne sont plus éligibles pour la Youth League. Le quotidien évoque une « amertume, voire un sentiment d’abandon » chez ces éléments. On y retrouve des joueurs qui sont apparus régulièrement avec le groupe professionnel la saison dernière, comme Edouard Michut, Sekou Yansané et Djeidi Gassama. Les deux derniers nommés sont sous contrat jusqu’en 2023 et le PSG aimerait les prolonger et les prêter dans la foulée.

Un départ à l’étranger privilégié