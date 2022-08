Foot - Mercato - PSG

PSG : Le message fort de Wijnaldum après son départ du PSG

Publié le 9 août 2022 à 12h15 par La rédaction

Un an après son arrivée, Georginio Wijnaldum a déjà quitté le PSG. Très décevant la saison passée, le Néerlandais a rejoint l'AS Rome de José Mourinho sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le joueur a adressé un message aux supporters parisiens, quelques jours après avoir montré sa fierté d'évoluer à la Roma.

C'est déjà terminé entre Georginio Wijnaldum et le PSG. Christophe Galtier a décidé de se séparer du Néerlandais en raison de sa saison ô combien décevante. Le milieu de terrain a pris la direction de l'Italie pour rejoindre la Roma. Il d'ailleurs tenu à remercier son ancien club et ses supporters.

🔴🔵 Merci PSG 🔴🔵Thanks to the team and supporters for a year full of new experiences and memories 🙏🏾 pic.twitter.com/3lNWO4Btpl — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 8, 2022

« Merci à l'équipe et aux supporters »

Le nouveau joueur de l'AS Roma a ainsi salué son ancien club sur les réseaux sociaux en légende d'une vidéo retraçant ses meilleurs moments sous le maillot du PSG. « Merci à l'équipe et aux supporters pour cette année riche en nouvelles expériences et en souvenirs », publie-t-il.

« C'est vraiment excitant d'être un joueur de la Roma »