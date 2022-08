Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, l’avenir de Presnel Kimpembe est réglé

Publié le 10 août 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Il y a quelques semaines, de nombreuses questions se sont posées concernant l’avenir de Presnel Kimpembe. Le défenseur central du PSG s’est notamment interrogé, souhaitant avoir des réponses de sa direction. Une brèche dans laquelle Thomas Tuchel et Chelsea ont tenté de s’engouffrer. En vain. En effet, désormais, le feuilleton Kimpembe est réglé, il va rester au PSG.

C’était annoncé, le mercato allait être animé au PSG. Luis Campos n’a d’ailleurs pas chômé, ayant déjà fait venir 4 nouveaux joueurs et 3 autres recrues sont toujours attendues. Mais cela ne bouge pas seulement dans le sens des arrivées, des départs sont également souhaités. En effet, il faut dégraisser l’effectif de Christophe Galtier. Pour cela, plusieurs indésirables sont poussés vers la sortie. Mais ces joueurs en question n’ont pas été les seuls à être concernés par un possible départ. En effet, ces dernières semaines, le mercato du PSG a notamment été animé par un certain Presnel Kimpembe.

La sortie choc de Kimpembe

Le flou a été total concernant Presnel Kimpembe. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’international français a d’ailleurs été à l’origine de cette situation sur le mercato. En effet, c’est l’une de ses déclarations qui avait mis le feu aux poudres. « Tout le monde connaît l’amour que j’ai pour le PSG. C’est réciproque. J’aurai 27 ans en août, c’est un moment clé de ma carrière. J’attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », avait lâché Kimpembe.

Courtisé par Chelsea, Kimpembe décide de rester

Cette sortie n’était alors pas passée inaperçue, que ce soit au PSG, mais aussi du côté de Chelsea. En effet, Thomas Tuchel aurait aimé récupérer son ancien défenseur central. Comme le10sport.com vous l’a révélé, les Blues ont notamment contacté Kimpembe pour tenter de le convaincre de venir du côté de Londres. En vain. Selon nos informations, après avoir discuté avec Luis Campos et été rassuré par le Portugais, le protégé de Christophe Galtier a pris la décision de rester au PSG. Malgré la possible arrivée de Milan Skriniar ou d’un autre défenseur central qui pourrait redistribuer les cartes, Presnel Kimpembe n’entend pas partir.

