PSG, Barcelone… Bernardo Silva brouille les pistes pour son avenir

Publié le 11 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Bernardo Silva est sans contestation possible l’un des dossiers chauds de ce début du mois d’août du mercato estival. Annoncé du côté du FC Barcelone et courtisé par Luis Campos au PSG, le milieu offensif de Manchester City a tenu à faire savoir qu’il était heureux chez les Skyblues en laissant cependant la porte ouverte à un transfert avant la clôture du mercato.

Et si la surprise estivale de Luis Campos se nommait Bernardo Silva ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 3 août dernier, le conseiller football du PSG rêve de mettre la main sur le milieu offensif de Manchester City, où son contrat court jusqu’en juin 2025. Néanmoins, le FC Barcelone semble bénéficier d’un avantage conséquent sur le PSG puisque Bernardo Silva porterait sa préférence sur le Barça qui doit cependant trouver le moyen de mener à bien une telle opération.

Convoité par le PSG, Bernardo Silva et sa famille sont plus emballés par Barcelone

Bien que le PSG puisse devenir une option de dernière minute si un transfert au FC Barcelone ne se concrétisait pas, Bernardo Silva semblerait à ce jour tout miser sur le Barça . D’ailleurs, selon le journaliste Gerard Romero, les proches de Silva auraient prévu de s’envoler prochainement pour Barcelone dans l’optique de partir à la recherche de leur futur domicile. De quoi jauger les priorités de Bernardo Silva. Cependant, tout ne serait pas figé.

Bernardo Silva est «heureux» à Manchester City

Un départ pour le FC Barcelone ou bien pour le PSG ? Invité à s’exprimer sur son avenir immédiat et à trois années de l’expiration de son contrat à Manchester City, Bernardo Silva a tenu à mettre les choses au clair pour ESPN . « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et nous verrons bien ce qui se passe ».

