Le Barça dos au mur pour Bernardo Silva, la chance de Luis Campos ?

Publié le 10 août 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

Entre le FC Barcelone et Bernardo Silva, ça chaufferait en coulisse. Certes, il n’y aurait pas encore d’accord à signaler entre les différentes parties, de quoi laisser l’espoir à Luis Campos de le recruter au PSG, mais le FC Barcelone pourrait compter sur la détermination du joueur de Manchester City de débarquer en Catalogne. Pour autant, tout reposerait sur le transfert de De Jong. Explications.

Après Renato Sanches, qu’il avait une première fois recruté lorsqu’il officiait en tant que conseiller de Gerard Lopez au LOSC en 2019 avant de réitérer l’expérience au PSG cet été, Luis Campos a également des vues sur un autre de ses anciens jolis coups sur le marché. En 2014, Campos attirait Bernardo Silva à l’AS Monaco. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 3 août dernier, le conseiller football du PSG a des vues sur le milieu offensif de Manchester City qui semble avoir des envies d’ailleurs bien que son contrat court jusqu’en juin 2025 chez les Skyblues .

Pas d’accord entre le Barça et Manchester City

Pour autant, le10sport.com vous dévoilait la semaine dernière que le FC Barcelone était un objectif non dissimulé de Bernardo Silva et que ce sentiment était réciproque du côté du comité de direction du Barça . Au point où un accord de principe se dessine pour un transfert se situant entre 50 et 60M€ ? C’est en effet l’information qui a circulé dans la presse espagnole dans la journée de mardi. Néanmoins, The Daily Mail a démenti cette rumeur ces dernières heures après avoir pris contact avec une source interne au dossier à Manchester City.

City veut le garder, mais Barcelone fait le forcing

Comme en atteste la déclaration de Pep Guardiola en conférence de presse en fin de semaine dernière, la volonté première de Manchester City est de conserver Bernardo Silva dans ses rangs. Et ce n’est la BBC qui affirmera le contraire. Le média affirme même que les Skyblues sauraient pertinemment que dans un monde idéal, Bernardo Silva aimerait rejoindre le FC Barcelone. Pour autant, il n’y aurait rien de bouclé entre Manchester City et le FC Barcelone pour le transfert Bernardo Silva. Le Barça ferait le nécessaire pour parvenir à lui mettre la main dessus.

Bernardo Silva déjà convoité par Joan Laporta l’été dernier

D’ailleurs, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta aurait déjà discuté du cas Bernardo Silva l’été dernier selon la BBC , mais cette opération n’entrait pas dans les possibilités économiques du Barça d’un point de vue financier. Certes, les finances du FC Barcelone sembleraient être plus équilibrées qu’il y a un an grâce à des leviers financiers activés par la présidence culé. De quoi assumer l’opération Bernardo Silva ?

Bernardo Silva ➡️ Barcelona? 👀"Manchester City know that in an ideal world he'd love to join Barcelona."#BBCFootball — Match of the Day (@BBCMOTD) August 10, 2022

Tout reposerait sur le transfert de Frenkie de Jong