Au placard, Kevin Strootman peut pourrir la vie de Pablo Longoria

Publié le 11 août 2022 à 10h30 par Thomas Bourseau

Voici la définition d’un flop. Recruté il y a quatre ans de cela, Kevin Strootman ne s’est jamais imposé à l’OM qui avait pourtant misé gros sur le Néerlandais. Depuis, deux prêts ont été effectués par le principal intéressé qui s’entraîne à l’écart du groupe professionnel alors qu’il dispose de l’un des plus gros salaires du vestiaire phocéen. Et pour ce qui est d’un départ un an avant la fin de son contrat, il n’y aurait aucune certitude…

Le recrutement de Kevin Strootman (32 ans) en 2018 n’aura certainement pas eu l’effet escompté par les anciens dirigeants de l’OM. Arrivé en provenance de la Roma contre un chèque de 25M€ et des bonus de 3M€, le milieu de terrain néerlandais qui était à l’époque régulièrement appelé avec les Oranje a vite fait déchanter l’ex-président Jacques-Henri Eyraud et l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta. Sans oublier Rudi Garcia qui s’est appuyé sur ses services lors de sa dernière année sur le banc de l’OM sans pour autant qu’il ne s’approche de son niveau affiché auparavant à la Roma. Résultat, Kevin Strootman a fini placardisé après avoir été un simple joker et de partir en prêt.

Pablo Longoria laisse éclater sa colère pour le deal Strootman

Pour rappel, à l’hiver 2021, celui qui n’était alors que directeur sportif finissait par lui trouver une porte de sortie sous la forme d’un prêt au Genoa. Pablo Longoria a réitéré cette expérience l’été dernier en trouvant un accord avec Cagliari, mais cette fois-ci pour une saison entière. Mais voilà, à une année de l’expiration du contrat de Kevin Strootman à l’OM, aucune porte de sortie concrète ne semble se dessiner pour le Néerlandais. De quoi faire enrager Pablo Longoria en coulisse qui aurait tenu le discours suivant quant à la décision risquée de l’ancienne direction au sujet du recrutement de Kevin Strootman d'après L'Équipe . « Il ne faut jamais faire ce type de deal, où tu paies cher un joueur qui vient mourir chez toi ».

Au placard, Strootman ne perd pas le moral

De retour à Marseille cet été, Kevin Strootman ne prend pas part aux séances collectives avec le groupe entraîné par Igor Tudor. A la Commanderie, le joueur effectue des entraînements individuels d’après les informations communiquées par L’Equipe dans ses colonnes du jour et ce, à des heures différentes et aménagées par rapport au reste du groupe. Afin de ne pas entrer dans une phase dépressive, Kevin Strootman tâcherait de garder le sourire et s’expose sur les réseaux sociaux occasionnellement.

A un an de la fin de son contrat, Strootman est prêt à l’honorer jusqu’à son terme

Faut-il s’attendre à un départ libre de tout contrat de Kevin Strootman ? En l’état, les représentants du Néerlandais sembleraient toujours travailler afin de potentiellement lui trouver un point de chute, au même titre que les dirigeants de l’OM. Pour autant, si jamais aucune destination n’arrangeait les deux parties, Strootman serait d’ores et déjà préparé à aller au bout de son contrat à l’OM, prenant fin en juin 2023. Le décor est planté.