Foot - Mercato - OM

OM : Sanchez est arrivé, Longoria cible un autre attaquant

Publié le 11 août 2022 à 08h35 par Thibault Morlain

Ce mercredi, l’OM était en feu pour annoncer l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le club phocéen tient donc là son gros coup du marché des transferts. Une énième recrue pour Igor Tudor, mais Pablo Longoria ne compterait pas encore en rester là. Cela devrait bouger dans les semaines à venir. Et malgré Alexis Sanchez, un autre attaquant pourrait encore débarquer sur la Canebière.

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM a multiplié les recrues. Il faut dire qu’avec la Ligue des Champions à jouer, l’effectif d’Igor Tudor devait être renforcé. Pablo Longoria s’est alors activé et il a amené du sang neuf dans tous les secteurs de jeu. Et la dernière recrue en date fait énormément parler à l’OM puisque c’est Alexis Sanchez qui est arrivé et a été accueilli comme une véritable rockstar. De quoi alors clore le recrutement estival de Pablo Longoria ? Pas vraiment. En effet, d’autres joueurs pourraient encore débarquer à Marseille d’ici le 31 août minuit.

Mercato - OM : Alexis Sanchez répond à l'accueil XXL des supporters https://t.co/k2akWBS0SM pic.twitter.com/XSFX70zVfe — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Après Sanchez, Deulofeu ?

Avec Alexis Sanchez, l’OM est plus armé que jamais en attaque. Des départs sont donc attendus. Mais il n’est pas exclu qu’un nouveau renfort offensif débarque sur la Canebière. Et c’est un nom qui est déjà revenu à de nombreuses reprises du côté de Marseille qui est encore évoqué : Gerard Deulofeu. En effet, selon les informations de AS , l’OM aurait toujours un oeil sur l’ailier de l’Udinese. Cela fait maintenant un certain temps que l’ancien du FC Barcelone est annoncé dans le viseur des Phocéens. Un intérêt toujours d’actualité alors que Villarreal, Naples, le Torino et l’Atalanta.

L’OM est intéressé

Gerard Deulofeu pourrait-il alors être la prochaine recrue de l’OM sur ce mercato estival ? Dans la foulée de la presse ibérique, Footmercato est venu confirmer la tendance. Pablo Longoria serait bel et bien toujours à l’affût pour l’Espagnol. Mais la concurrence serait bien au rendez-vous pour Deulofeu, ce qui pourrait alors compliquer les plans de l’OM pour cette opération.

« Nous avons plusieurs options »