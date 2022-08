Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate pour le transfert de Slimani

Publié le 11 août 2022 à 08h15 par Amadou Diawara

Après avoir recruté Alexis Sanchez, l'OM s'intéresserait également à Islam Slimani selon la presse brésilienne. Mais en réalité, Pablo Longoria ne penserait pas à recruter l'international algérien, sachant qu'il dispose déjà de neuf attaquants dans son effectif. Une nouvelle qui devrait donner le sourire à Brest, qui est sur les traces d'Islam Slimani, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Islam Slimani pourrait faire son retour en Ligue 1 lors de ce mercato estival. En effet, Brest veut s'offrir les services de l'international algérien et compte profiter du possible départ de Franck Honorat vers le Borussia Dortmund pour financer son transfert.

L'OM sur les traces d'Islam Slimani

Toutefois, Brest serait soumis à une lourde concurrence pour Islam Slimani. En effet, à en croire O Jogo , l'OM s'intéresserait également au buteur algérien, et ce, malgré la signature d'Alexis Sanchez ce mercredi.

Le transfert de Slimani plombé par l'embouteillage en attaque ?