OM : Longoria annonce la couleur pour son opération dégraissage

Publié le 10 août 2022 à 23h35 par La rédaction

Après l’arrivée d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria va avoir un nouveau gros chantier sur les bras. En effet, le président de l’OM fait désormais face à un effectif beaucoup trop fourni, et va devoir réaliser des ventes. Et plusieurs départs devraient être au programmés d’ici la fin du mercato.

Après les arrivées, l’Olympique de Marseille va devoir travailler sur les départs. En effet, le président phocéen Pablo Longoria a officialisé la venue d’Alexis Sanchez, qui débarque en provenance de l’Inter Milan, avec qui il avait résilié son contrat. Avec ce recrutement, en plus des autres, l’OM se retrouve avec un effectif beaucoup trop fourni, et va donc devoir travailler sur des départs. Et Pablo Longoria a déjà quelques pistes.

Des attaquants sur le départ à l’OM ?

En effet, comme annoncé lors de la conférence de presse de présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria compte boucler des départs du côté de l’attaque de l’OM. « Le nombre d'attaquants sacrifiés après le transfert d'Alexis Sanchez ? Donner un chiffre précis, c’est compliqué. Ce sera le travail pour la fin du mercato. Notre objectif reste le même : 22 joueurs, avec deux joueurs par position » . Pablo Longoria évoquait, avec cette déclaration, le cas des attaquants. Bamba Dieng est notamment annoncé sur le départ, alors que le départ d'Arkadiusz Milik serait de nouveau dans les tuyaux avec l'intérêt de la Juventus d’après la presse italienne.

« La situation de Caleta-Car est particulière »

Par la suite, Pablo Longoria a également évoqué la situation de Duje Caleta-Car. L’international croate, en fin de contrat dans un an, ne devrait plus avoir trop de temps de jeu du côté de l’OM, le club ne souhaitant plus faire partir des joueurs libres, sans indemnités de transfert. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur mais on a beaucoup parlé avec l’entourage du joueur ».

Pas de départ pour Valentin Rongier ?