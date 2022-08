Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanchez prend position pour le transfert de Dieng

Publié le 10 août 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il vient de signer en faveur de l'OM, Alexis Sanchez pourrait pousser Bamba Dieng vers la sortie, et ce, parce que Pablo Longoria ne veut que deux joueurs par poste cette saison. Présenté ce mercredi, Alexis Sanchez a donné son avis sur le cas Bamba Dieng, qui le considère comme son idole.

Après plusieurs semaines des négociations, l'OM a annoncé l'existence d'un accord de principe avec Alexis Sanchez pour un transfert. Alors que le Chilien a passé sa visite médicale avec succès dans la foulée, le club marseillais a officialisé son arrivée ce mercredi après-midi.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’@Alexis_Sanchez. Libre de tout contrat, l’attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’est engagé après le succès de sa visite médicale. 🇨🇱👉 https://t.co/uDsgwShYoX pic.twitter.com/vVh7F9uzJd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

«C'est très beau d'avoir un joueur qui t'admire»

Alors qu'il a présenté Alexis Sanchez ce mercredi face à la presse, Pablo Longoria s'est totalement enflammé, avant d'expliquer sa décision d'avoir misé sur lui. « Bienvenue Alexis ! Merci d'avoir tenu ta parole, merci de croire en notre projet. On peut dire beaucoup de choses sur Alexis, comme le nombre de trophées qu'il a gagnés (19). On a toujours dit qu'un projet, c'est des joueurs à développer, des joueurs fonctionnels à différentes positions, mais quand on a la possibilité de recruter un joueur avec une telle expérience internationale (70 rencontres européennes, 140 sélections et 19 trophées), c'est quelque chose que l'on voulait faire. Il incarne tout ce dont on a besoin. Un joueur qui peut jouer à plusieurs postes et qui peut élever le niveau et changer la dimension de l'effectif pour être plus compétitif. Nous sommes très content de l'avoir ici », a confié le président de l'OM.

«Je m'entraînerais avec lui et lui parlerais de mon expérience»

Toutefois, l'arrivée d'Alexis Sanchez n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. En effet, Igor Tudor dispose d'un effectif beaucoup trop garni, surtout en attaque. Et comme l'a confié Pablo Longoria, il compte dégraisser pour ne plus avoir que deux joueurs par poste. « Quels joueurs offensifs vont partir après le transfert d'Alexis Sanchez ? Donner un chiffre précis, c'est compliqué. Ce sera le travail pour la fin du mercato. Mais notre objectif reste le même : 22 joueurs avec deux joueurs par position » , a précisé le président de l'OM.

«C'est très important pour le futur du club»