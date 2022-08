Foot - Mercato - OM

OM : Longoria justifie son choix pour le transfert d'Alexis Sanchez

Publié le 10 août 2022 à 17h10 par Amadou Diawara

Ce mercredi, l'OM d'Igor Tudor a officialisé la signature d'Alexis Sanchez, et ce, après avoir annoncé un accord de principe ce mardi soir. Alors qu'il a présenté l'attaquant chilien dans la foulée, Pablo Longoria s'est totalement enflammé pour ce transfert et a expliqué pourquoi il avait décidé de miser sur lui.

Après plusieurs semaines de négociations, l'OM a enfin réussi à boucler le transfert d'Alexis Sanchez. Ce mardi soir, le club emmené par Igor Tudor a annoncé l'existence d'un accord de principe, et ce, avant la visite médicale du joueur. Et ce mercredi après-midi, l'OM a officialisé le transfert d'Alexis Sanchez.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’@Alexis_Sanchez. Libre de tout contrat, l’attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’est engagé après le succès de sa visite médicale. 🇨🇱👉 https://t.co/uDsgwShYoX pic.twitter.com/vVh7F9uzJd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

«Il incarne tout ce dont on a besoin»

Alors qu'il a présenté Alexis Sanchez dans la foulée ce mercredi après-midi, Pablo Longoria a fait part de son immense bonheur d'avoir pu le recruter, avant de justifier son choix. « Bienvenue Alexis ! Merci d'avoir tenu ta parole, merci de croire en notre projet. On peut dire beaucoup de choses sur Alexis, comme le nombre de trophées qu'il a gagnés (19). On a toujours dit qu'un projet, c'est des joueurs à développer, des joueurs fonctionnels à différentes positions, mais quand on a la possibilité de recruter un joueur avec une telle expérience internationale (70 rencontres européennes, 140 sélections et 19 trophées), c'est quelque chose que l'on voulait faire » , s'est réjoui Pablo Longoria avant d'ajouter.

